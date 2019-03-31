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КНДР впервые прокомментировала атаку на посольство и назвала ее терактом
Прежде реагировать на информацию о нападении на северокорейское диппредставительство в Мадриде Пхеньян отказывался. Теперь, указали в КНДР, там внимательно следят за сообщениями о том, что к случившемуся могли быть причастны США
Посольство Северной Кореи в Мадриде (Фото: Manu Fernandez / AP)

В Северной Корее впервые прокомментировали информацию о нападении на посольство КНДР в Мадриде, которое, по данным испанского издания El Confidencial, произошло в феврале. Заявление представителя северокорейского МИД в связи с этим приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), передает Reuters. Случившееся во внешнеполитическом ведомстве, согласно ему, назвали «серьезной террористической атакой».

«Незаконное вторжение, оккупация [здания] дипломатического представительства и попытка вымогательства являются серьезным нарушением государственного суверенитета и грубым нарушением международного права», — говорится в заявлении представителя МИД КНДР. «Такого рода действия никогда не должны допускаться во всем мире», — подчеркнул он.

Также представитель министерства призвал провести расследование после случившегося и отметил, что Северная Корея внимательно следит за сообщениями о том, что за этим нападением стоят Федеральное бюро расследований (ФБР) США и оппозиционная властям КНДР группа.

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СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР

Прежде комментировать информацию о нападении на посольство в Мадриде Пхеньян отказывался. Впервые об этом стало известно 27 февраля. Тогда об этом со ссылкой на источники в испанском МИД сообщила газета El Confidencial. Инцидент, как указывало издание, произошел за несколько дней до встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое.

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СМИ узнали о связи родных Ким Чен Ына с напавшей на посольство группой

В северокорейское посольство, по информации собеседников, ворвалась группа мужчин. Нападавшие связали сотрудников диппредставительства и удерживали их более четырех часов. Из посольства захватчики впоследствии унесли компьютеры и другие носители информации. El Confidencial позже сообщила, что атаковавшие, предположительно, искали информацию, связанную с бывшим послом КНДР в Мадриде Ким Хёк Чолем. Он, по данным источников газеты, принимал участие в подготовке саммита глав государств в Ханое.

Также испанское издание указывало, что расследование после случившегося ведут местные правоохранительные органы. Они, по информации издания, не исключают никаких версий произошедшего. По одной из них, атака была спланирована спецслужбами США, писала El Confidencial.

Затем стало известно, что ответственность за случившееся в диппредставительстве взяла действующая на территории Северной Кореи «тайная» организация Free Joseon («Свободный Чосон» или «Гражданская оборона Чхоллимы»). Ее члены, как указывает газета «Чосон ильбо», называют себя оппозиционным правительством КНДР или «правительством в изгнании».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Северная Корея
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