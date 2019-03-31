КНДР впервые прокомментировала атаку на посольство и назвала ее терактом

Прежде реагировать на информацию о нападении на северокорейское диппредставительство в Мадриде Пхеньян отказывался. Теперь, указали в КНДР, там внимательно следят за сообщениями о том, что к случившемуся могли быть причастны США

Посольство Северной Кореи в Мадриде (Фото: Manu Fernandez / AP)

В Северной Корее впервые прокомментировали информацию о нападении на посольство КНДР в Мадриде, которое, по данным испанского издания El Confidencial, произошло в феврале. Заявление представителя северокорейского МИД в связи с этим приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), передает Reuters. Случившееся во внешнеполитическом ведомстве, согласно ему, назвали «серьезной террористической атакой».

«Незаконное вторжение, оккупация [здания] дипломатического представительства и попытка вымогательства являются серьезным нарушением государственного суверенитета и грубым нарушением международного права», — говорится в заявлении представителя МИД КНДР. «Такого рода действия никогда не должны допускаться во всем мире», — подчеркнул он.

Также представитель министерства призвал провести расследование после случившегося и отметил, что Северная Корея внимательно следит за сообщениями о том, что за этим нападением стоят Федеральное бюро расследований (ФБР) США и оппозиционная властям КНДР группа.

Прежде комментировать информацию о нападении на посольство в Мадриде Пхеньян отказывался. Впервые об этом стало известно 27 февраля. Тогда об этом со ссылкой на источники в испанском МИД сообщила газета El Confidencial. Инцидент, как указывало издание, произошел за несколько дней до встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое.