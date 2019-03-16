СМИ узнали о стоящей за нападением на посольство КНДР тайной организации

Ее члены добиваются свержения Ким Чен Ына, пишет газета WP. Впервые о ней стало известно в 2017 году после эвакуации племянника лидера КНДР из Макао в связи с угрозой его жизни

Посольство КНДР в Мадриде (Фото: Manu Fernandez / AP)

За нападением на посольство КНДР в Мадриде, которое произошло в конце февраля, стояла «тайная диссидентская организация», известная как Cheollima Civil Defense и Free Joseon. Об этом сообщают источники газеты The Washington Post (WP).

Организация не связана с какими-либо правительствами, в том числе и с американскими властями, поскольку спецслужбам Штатов было бы «особенно нежелательно» участвовать в нападении на посольство перед вторым саммитом США-КНДР, прошедшем 27 февраля. «Проникновение в посольство КНДР за несколько дней до саммита поставило бы все это под угрозу, ЦРУ бы на такое не пошло», — рассказала газете Сью Ми Терри, старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде произошло 22 февраля: группа неизвестных ворвалась в здание, связала сотрудников, похитила компьютеры и мобильные телефоны, а затем скрылась на двух автомобилях. В марте испанские СМИ сообщали, что за атакой на посольство могли стоять спецслужбы США.

Впервые о Free Joseon стало известно в 2017 года после того, как племянник лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Хан Соль с сестрой и матерью были эвакуированы из Макао из-за угрозы его безопасности. Члены организации добиваются свержения северокорейского лидера.