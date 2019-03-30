СМИ узнали о связи родных Ким Чен Ына с напавшей на посольство группой

Один из членов действующей на территории Северной Кореи «тайной» организации Free Joseon («Свободный Чосон» или «Гражданская оборона Чхоллимы») Адриан Хон Чан неоднократно предлагал единокровному брату северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Наму, когда тот еще был жив, возглавить эту организацию (ее члены называют себя оппозиционным правительством КНДР или «правительством в изгнании»). Об этом без указания источников информации сообщает корейская газета «Чосон ильбо» (Chosun). Ким Чен Нам, по ее данным, на подобные предложения отвечал отказом.
Также изданию известно о том, что после смерти Ким Чен Нама представители Free Joseon опубликовали видео, на котором рассказали: сын Ким Чен Нама Ким Хан Соль после случившегося с отцом обратился за помощью к членам группировки. Его в организации, согласно записи, «быстро встретили» и «перевезли в безопасное место». Позднее, как указывает Chosun со ссылкой на материалы других изданий, стало известно, что Ким Хан Соль находится в штате Нью-Йорк под защитой американского Федерального бюро расследований (ФБР).
Является ли Ким Хан Соль членом этой оппозиционной северокорейской организации, «Чосон ильбо» не уточняет, как и не указывает на то, связаны ли каким-либо образом Free Joseon и США. В Госдепартаменте, по ее данным, комментировать информацию о том, что Ким Хан Соль находится в Штатах под защитой, отказались. «Мне нечего сказать», — приводит газета слова представителя ведомства.