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СМИ узнали о связи родных Ким Чен Ына с напавшей на посольство группой
Члены оппозиционной организации КНДР не раз предлагали родственнику Ким Чен Ына Ким Чен Наму стать их лидером, узнала Chosun. После его смерти, по ее данным, сын Ким Чен Нама обратился к представителям этой группировки за помощью
Ким Чен Нам (Фото: Shizuo Kambayashi / AP)

Один из членов действующей на территории Северной Кореи «тайной» организации Free Joseon («Свободный Чосон» или «Гражданская оборона Чхоллимы») Адриан Хон Чан​ неоднократно предлагал единокровному брату северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Наму, когда тот еще был жив, возглавить эту организацию (ее члены называют себя оппозиционным правительством КНДР или «правительством в изгнании»). Об этом без указания источников информации сообщает корейская газета «Чосон ильбо» (Chosun). Ким Чен Нам, по ее данным, на подобные предложения отвечал отказом.

Также изданию известно о том, что после смерти Ким Чен Нама представители Free Joseon опубликовали видео, на котором рассказали: сын Ким Чен Нама Ким Хан Соль после случившегося с отцом обратился за помощью к членам группировки. Его в организации, согласно записи, «быстро встретили» и «перевезли в безопасное место». Позднее, как указывает Chosun со ссылкой на материалы других изданий, стало известно, что Ким Хан Соль находится в штате Нью-Йорк под защитой американского Федерального бюро расследований (ФБР).

Фотогалерея 
Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына

Является ли Ким Хан Соль членом этой оппозиционной северокорейской организации, «Чосон ильбо» не уточняет, как и не указывает на то, связаны ли каким-либо образом Free Joseon и США. В Госдепартаменте, по ее данным, комментировать информацию о том, что Ким Хан Соль находится в Штатах под защитой, отказались. «Мне нечего сказать», — приводит газета слова представителя ведомства.

Политика
СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР

Организация Free Joseon ранее, 27 марта, взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде, которое произошло 22 февраля. Тогда в здание дипмиссии в Испании ворвалась группа неизвестных, которые проникнув в консульство, на какое-то время взяли в заложники его сотрудников. Официально об этом происшествии Пхеньян не рассказывал. Известно о нем стало от источников газеты El Confidencial в Министерстве внутренних дел Испании. Организаторы атаки, как позже рассказали собеседники газеты, предположительно, искали информацию, связанную с бывшим послом КНДР в Мадриде Ким Хёк Чолем, который, по их данным, принимал участие в подготовке саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое.

10 марта El Confidencial со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники испанских правоохранительных органов рассматривают все версии нападения на северокорейское диппредставительство. По одной из них, атака была спланирована спецслужбами США, указывало издание.

Ким Чен Нам скончался в Куала-Лумпуре в феврале 2017 года. По версии сотрудников правоохранительных органов, перед смертью в аэропорту две женщины распылили ему в лицо нервно-паралитическое вещество VX.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Посольство, Северная Корея, Ким Чен Ын, Испания
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СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР
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