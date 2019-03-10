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Политика ,  
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СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР
Сотрудники испанских правоохранительных органов рассматривают все версии нападения на северокорейское диппредставительство в Мадриде в феврале. По одной из них, атака была спланирована спецслужбами США, узнало El Confidencial
Посольство Северной Кореи в Мадриде (Фото: Manu Fernandez / AP)

Следователи из мадридского отделения Нацполиции и Национального разведывательного центра, которые параллельно проводят собственные расследования, до сих пор не могут определить личности людей (порядка десяти человек), которые напали на северокорейское посольство в Мадриде в пятницу, 22 февраля. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает испанское онлайн-издание El Confidencial.

Именно его источники в МВД Испании на прошлой неделе рассказали об этом инциденте. Тогда злоумышленники, по информации собеседников El Confidencial, не только проникли в консульские помещения КНДР, но и забрали оттуда несколько компьютеров.

В рамках расследования дела сотрудники мадридских правоохранительных органов и спецслужбы рассматривают разные гипотезы произошедшего, рассказали источники издания. Среди них, по их данным, версия, согласно которой нападение на диппредставительство было спланировано спецслужбами США. «Возможно, они действовали в сотрудничестве с другими разведслужбами или при участии дополнительных сотрудников», — сообщили о предположениях следователей источники.

С нападением на посольство El Confidencial также связывает неудачу последнего саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое. Само происшествие, как напоминает издание, случилось за пять дней до встречи политиков, информацию о нем El Confidencial обнародовало за день до ее начала. В итоге двусторонний саммит завершился раньше, чем предполагалось, заключать какое-либо соглашение по его итогам стороны не стали.

Для расследования случившегося в здании диппредставительства, сотрудники Национального разведывательного центра Испании просмотрели записи с камер видеонаблюдения у посольства и в его окрестностях, исследовали находящиеся неподалеку электрический трансформатор и телефонную антенну, где незадолго до нападения произошел пожар, а также проинспектировали две дипломатические машины, на которых скрылись нападавшие (впоследствии эти автомобили были обнаружены недалеко от посольства), пояснили источники издания. К чему привела их эта работа, они не уточнили.

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СМИ сообщили о нападении на посольство КНДР в Мадриде

Согласно данным собеседников El Confidencial, известно, что во время происшествия в северокорейском посольстве находились несколько сотрудников. Нападавшие связали их и удерживали несколько часов. Однако одному из них впоследствии удалось выбраться и сбежать. Именно от него об инциденте узнали работники правоохранительных органов.

Следователям подвергнувшиеся нападению сотрудники консульства затем рассказали, что атаковавшие говорили на корейском языке. Они, как указывает El Confidencial, могли быть гражданами Южной Кореи — стратегического союзника США. На то, что к операции могли быть причастны американские спецслужбы, также указывает «образ действий», которого придерживались нападавшие, отмечают источники издания. По версии сотрудников испанского разведывательного центра, он в целом совпадает с действиями, характерными в подобных секретных операциях для американских агентов, указали источники. От дальнейших комментариев по этому поводу они отказались.

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Северокорейское посольство в Мадриде открылось в октябре 2013 года. Первые четыре года диппредставительство возглавлял дипломат Ким Хёк Чоль (Kym Hyok Chol). В сентябре 2017 года в ответ на последовательные ядерные испытания КНДР Испания объявила его персоной нон-грата и выслала из страны. Оказавшись на родине, Ким Хёк Чоль занял важную роль в правительстве Северной Кореи, отмечает El Confidencial. По его данным, он, в частности, вошел в команду переговорщиков с западными странами со стороны Ким Чен Ына. Именно Ким Хёк Чоль, как рассказали источники испанского издания, принимал участие в организации саммита в Ханое и поддерживал контакты с США для его подготовки.​

Теперь расследователи полагают, что в здании посольства нападавшие искали информацию, связанную с Ким Хёк Чолем, пишет El Confidencial. По его​ информации, сотрудники консульства настаивают на том, что у них нет никакой важной документации, а та информация, которую злоумышленники забрали с их компьютеров, была простыми данными о консульском управлении.

В посольстве КНДР комментировать информацию о нападении ранее отказались.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Посольство, нападение, Северная Корея, Мадрид
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