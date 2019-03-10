СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР

Сотрудники испанских правоохранительных органов рассматривают все версии нападения на северокорейское диппредставительство в Мадриде в феврале. По одной из них, атака была спланирована спецслужбами США, узнало El Confidencial

Посольство Северной Кореи в Мадриде (Фото: Manu Fernandez / AP)

Следователи из мадридского отделения Нацполиции и Национального разведывательного центра, которые параллельно проводят собственные расследования, до сих пор не могут определить личности людей (порядка десяти человек), которые напали на северокорейское посольство в Мадриде в пятницу, 22 февраля. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает испанское онлайн-издание El Confidencial.

Именно его источники в МВД Испании на прошлой неделе рассказали об этом инциденте. Тогда злоумышленники, по информации собеседников El Confidencial, не только проникли в консульские помещения КНДР, но и забрали оттуда несколько компьютеров.

В рамках расследования дела сотрудники мадридских правоохранительных органов и спецслужбы рассматривают разные гипотезы произошедшего, рассказали источники издания. Среди них, по их данным, версия, согласно которой нападение на диппредставительство было спланировано спецслужбами США. «Возможно, они действовали в сотрудничестве с другими разведслужбами или при участии дополнительных сотрудников», — сообщили о предположениях следователей источники.

С нападением на посольство El Confidencial также связывает неудачу последнего саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое. Само происшествие, как напоминает издание, случилось за пять дней до встречи политиков, информацию о нем El Confidencial обнародовало за день до ее начала. В итоге двусторонний саммит завершился раньше, чем предполагалось, заключать какое-либо соглашение по его итогам стороны не стали.

Для расследования случившегося в здании диппредставительства, сотрудники Национального разведывательного центра Испании просмотрели записи с камер видеонаблюдения у посольства и в его окрестностях, исследовали находящиеся неподалеку электрический трансформатор и телефонную антенну, где незадолго до нападения произошел пожар, а также проинспектировали две дипломатические машины, на которых скрылись нападавшие (впоследствии эти автомобили были обнаружены недалеко от посольства), пояснили источники издания. К чему привела их эта работа, они не уточнили.