СМИ сообщили о нападении на посольство КНДР в Мадриде

Группа неизвестных совершила нападение на посольство КНДР в Мадриде, передает издание El Confidencial со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел Испании.

Инцидент произошел 22 февраля. Группа мужчин ворвалась в северокорейское посольство, связала сотрудников и удерживала их более четырех часов.

Одной из жертв удалось сбежать и обратиться за помощью, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Через несколько минут из ворот посольства на большой скорости выехали два автомобиля. Преступники скрылись в неизвестном направлении, захватив компьютеры. Предположительно, три человека получили легкие травмы.

Национальная полиция сообщила о том, что проводит расследование, однако отказалась предоставить более подробную информацию. В посольстве КНДР также отказались от комментариев, отмечает издание.

В январе СМИ со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщили о том, что в Риме пропали исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль и его супруга. Дипломат покинул посольство за несколько дней, до того как заканчивался срок его службы. Ранее южнокорейские СМИ писали, что 48-летний дипломат попросил политическое убежище в Италии. МИД Италии заявил, что ничего не знает о подобных просьбах от дипломата.

