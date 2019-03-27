Диссиденты заявили об ответственности за атаку на посольство КНДР

Ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде, которое произошло 22 февраля, взяла на себя организация Free Joseon, которая называет себя оппозиционной северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» (заявление группы также опубликовано на ее сайте).

В самой организации утверждают, что произошедшее не было нападением. «Мы ответственны за экстренную ситуацию в посольстве в Мадриде, — говорится в заявлении Free Joseon. — Нас пригласили в посольство, и вопреки сообщениям, мы никого не связывали и не избивали».

Организация подчеркнула, что правительства каких-либо стран не знали об инциденте и не имеют к нему отношения. Произошедшее в дипмиссии также не связано с саммитом Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое в конце февраля, добавили там.

При этом, отмечает Free Joseon, организация поделилась «определенной информацией, которая имеет потенциальную ценность», с ФБР на условиях конфиденциальности. «Эта информация была предоставлена добровольно по их запросу», — заявили в группе и обвинили ФБР в утечке.