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Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Диссиденты заявили об ответственности за атаку на посольство КНДР

Ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде, которое произошло 22 февраля, взяла на себя организация Free Joseon, которая называет себя оппозиционной северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» (заявление группы также опубликовано на ее сайте).

В самой организации утверждают, что произошедшее не было нападением. «Мы ответственны за экстренную ситуацию в посольстве в Мадриде, — говорится в заявлении Free Joseon. — Нас пригласили в посольство, и вопреки сообщениям, мы никого не связывали и не избивали».

Организация подчеркнула, что правительства каких-либо стран не знали об инциденте и не имеют к нему отношения. Произошедшее в дипмиссии также не связано с саммитом Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое в конце февраля, добавили там.

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СМИ узнали о стоящей за нападением на посольство КНДР тайной организации

При этом, отмечает Free Joseon, организация поделилась «определенной информацией, которая имеет потенциальную ценность», с ФБР на условиях конфиденциальности. «Эта информация была предоставлена добровольно по их запросу», — заявили в группе и обвинили ФБР в утечке.

Ранее о том, что нападение на посольство организовала «тайная диссидентская организация» Free Joseon, также известная как Cheollima Civil Defense, сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники. В марте испанские СМИ писали, что за атакой могли стоять спецслужбы США.

22 февраля группа неизвестных ворвалась в здание посольства, связала сотрудников, похитила компьютеры и мобильные телефоны, а затем скрылась на двух автомобилях. Собственное расследование произошедшего начали сотрудники испанских правоохранительных органов. По данным El Confidencial, организаторы атаки искали информацию, связанную с бывшим послом КНДР в Мадриде Ким Хёк Чолем, который принимал участие в подготовке саммита в Ханое.

Теги: Мадрид, посольство, КНДР
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СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР
Политика
СМИ сообщили о нападении на посольство КНДР в Мадриде
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