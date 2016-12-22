Генсек ООН констатировал возвращение холодной войны

Механизмы сдерживания, которые позволяли международному сообществу избегать эскалации, более не работают, заявил Антониу Гутерриш. Он выразил тревогу из-за ситуации в Сирии и призвал не допустить, чтобы она вышла из-под контроля

Антониу Гутерриш (Фото: Zuma / ТАСС)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил перед членами Совета Безопасности ООН и сказал, что обстановка на Ближнем Востоке находится в хаосе «до такого предела, что она стала представлять угрозу международному миру и безопасности». Текст его речи опубликован на сайте всемирной организации.

«Регион столкнулся с настоящим гордиевым узлом: линии разломов пересекаются друг с другом и создают крайне волатильную ситуацию с риском эскалации, фрагментации и раздела, с серьезными региональными и глобальными последствиями», — сказал Гутерриш.

Генсек, говоря о первом таком разломе, отметил, что «холодная война вернулась — она хочет реванша, но отличается от предыдущей»: «механизмы и гарантии, которые существовали в прошлом и позволяли справляться с рисками эскалации, судя по всему, более не существуют».

Другие «разломы» — это палестино-израильские противоречия, трения между суннитами и шиитами, вопрос о статусе курдов, отношение к роли «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в России). Эти «разломы» находят отражение в тяжелой ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнул Гутерриш, приведя в пример конфликт в Ливии, Сирии, а также отношения Палестины и Израиля.

Сирия, по словам генсека, представляет собой самую серьезную угрозу международному миру и безопасности: там идут военные действия, в которых участвуют разные страны, оппозиционные группировки, ополченцы, иностранные наемники и террористические организации. В республике систематически нарушается международное право, на протяжении восьми лет «народ Сирии сталкивается со всё большими страданиями».

Гуттериш заявил, что возмущен новыми сообщениями о применении химического оружия в зоне конфликта. Он выразил поддержку миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и призвал предоставить ей доступ к месту предполагаемой химической атаки и позволить ей работать. «Первая команда ОЗХО уже в Сирии, вторая прибудет сегодня или завтра», — добавил он.

В конце своего выступления генеральный секретарь подчеркнул, что самый большой риск, с которым столкнулось международное сообщество — то, что ситуация выйдет из-под контроля. «Предотвратить это — наша общая обязанность», —призвал Гуттериш.

Отношения между Россией, Сирией и странами Запада обострились из-за сообщений о возможном применении химического оружия в сирийском городе Дума в начале апреля. Президент США Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на Дамаск и пригрозил применить военную силу (позднее он уточнил, что это может произойти когда угодно). Россия не считает Дамаск виновным в применении боевых отравляющих веществ и настаивает на тщательном расследовании. Ранее в пятницу, 13 апреля, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства, что атака в Думе была постановкой, к которой «приложили руку спецслужбы одного государства». Президент Сирии Башар Асад сказал, что угрозы со стороны западных стран основаны на «сфабрикованных фактах».