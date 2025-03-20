Трамп назвал цель переговоров с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп оценил прошедшие телефонные переговоры с российским и украинским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским как «очень хорошие». В интервью порталу Breitbart News он сказал, что основная цель контактов — «соединить две страны».
«У нас было два очень хороших телефонных звонка, и я верю, что мы достигнем соглашения, мы сможем остановить кровопролитие, которое там происходит, — сказал Трамп. — В этой войне гибнут 2 тыс. человек в неделю или больше, и я хочу это остановить».
С российским президентом Дональд Трамп поговорил 18 марта. После телефонного разговора Владимир Путин сообщил о согласии на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Также был анонсирован обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он прошел 19 марта по формуле «175 на 175».
В Белом доме отметили, что прекращение ударов по энергетическим объектам станет «первым шагом к миру». Для обсуждения долгосрочного урегулирования конфликта Россия и США договорились создать экспертные группы.
Разговор Зеленского и Трампа состоялся на следующий день после разговора американского президента с Путиным — 19 марта. По словам самого Трампа, речь шла в основном о результатах переговоров с российским президентом, чтобы «согласовать запросы и потребности России и Украины».
Bloomberg со ссылкой на источник писал, что в ходе разговора Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. По словам собеседника Суспільне», президенты Украины и США затронули тему «режима тишины в небе, на море», а также обсудили, «как можно достичь тишины на фронте».
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