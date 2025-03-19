Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии, но точной информации по поводу саммита пока нет. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News сообщил, что детали более широкого прекращения огня между Россией и Украиной будут обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет», — ответил Песков на вопрос, было ли у Кремля и Белого дома обсуждение вариантов места для потенциальной встречи и возможен ли вариант Саудовской Аравии.

Ранее Уиткофф сказал, что Россия и США могут договориться по вопросу о прекращении огня на Украине «через пару недель». На вопрос агентства, может ли в эти же сроки произойти встреча Путина и Трампа в Саудовской Аравии, Уиткофф ответил: «Вы знаете, я не могу говорить за них [президентов России и США], но могу поспорить, что, скорее всего, это произойдет».

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц также сообщил 19 марта, что договорился с помощником российского президента Юрием Ушаковым о встрече технических команд США и России в ближайшие дни в Эр-Рияде.

После разговора Трампа и Путина по телефону 18 марта Белый дом заявил, что президенты договорились о начале технических переговоров по поводу реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Кремль заявил, что Путин уже дал команду военным после «взаимного отказа России и Украины» от ударов по энергетической инфраструктуре.