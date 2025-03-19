 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии, но точной информации по поводу саммита пока нет. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox News сообщил, что детали более широкого прекращения огня между Россией и Украиной будут обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет», — ответил Песков на вопрос, было ли у Кремля и Белого дома обсуждение вариантов места для потенциальной встречи и возможен ли вариант Саудовской Аравии.

Кремль заявил, что Путин не приказывал возобновлять удары по энергетике
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее Уиткофф сказал, что Россия и США могут договориться по вопросу о прекращении огня на Украине «через пару недель». На вопрос агентства, может ли в эти же сроки произойти встреча Путина и Трампа в Саудовской Аравии, Уиткофф ответил: «Вы знаете, я не могу говорить за них [президентов России и США], но могу поспорить, что, скорее всего, это произойдет».

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц также сообщил 19 марта, что договорился с помощником российского президента Юрием Ушаковым о встрече технических команд США и России в ближайшие дни в Эр-Рияде.

После разговора Трампа и Путина по телефону 18 марта Белый дом заявил, что президенты договорились о начале технических переговоров по поводу реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Кремль заявил, что Путин уже дал команду военным после «взаимного отказа России и Украины» от ударов по энергетической инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России

Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией

В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков Саудовская Аравия
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кремль сообщил, что США и Россия создадут экспертные группы по Украине
Политика
Кремль заявил, что Путин не приказывал возобновлять удары по энергетике
Политика
Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 17:57
Трамп счел владение США энергообъектами Украины лучшим способом защитыПолитика, 21:04
Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-РиядеПолитика, 21:02
ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% второй раз подрядИнвестиции, 21:02
Белый дом заявил о согласии Трампа и Зеленского, что мира можно достичьПолитика, 20:57
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной РоссииСпорт, 20:53
Четверо погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в ДагестанеОбщество, 20:49
ЕС назвал Россию «фундаментальной угрозой» в Белой книге об оборонеПолитика, 20:47
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Гладков попросил жителей Краснояружского района временно покинуть домаПолитика, 20:39
В Москве недалеко от «Белорусской» загорелись бытовкиГород, 20:37
Вернувшийся в сборную Дзюба не сдержал слез во время гимна РоссииСпорт, 20:36
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
На трассе под Архангельском произошло ДТП с участием более 30 машинОбщество, 20:28
Бах со слезами на глазах отреагировал на избрание почетным главой МОКСпорт, 20:23
Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа в Саудовской АравииПолитика, 20:14