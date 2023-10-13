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Военная операция на Украине ,  
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Буданов назвал «самого проблемного» для Украины российского генерала

Глава ГУР Украины Буданов: генерал ФСБ Беседа доставил Киеву много проблем
Сюжет
Военная операция на Украине
В настоящее время наибольшие проблемы Киеву создает руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа, заявил глава украинской разведки. По его словам, именно Беседа организовывает активные операции на Украине
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель пятой службы ФСБ России Сергей Беседа является «опасным человеком», доставившим Киеву много проблем, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

«Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ. Очень проблемный человек <...> для Украины», — сказал Буданов, отвечая на вопрос, кто из российских генералов сейчас представляет наибольшую опасность.

По его словам, генерал Беседа «занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины».

В марте прошлого года журналист и главный редактор сайта Agentura.ru (заблокировано на территории России) Андрей Солдатов (объявлен в розыск) сообщал, что генерал Беседа был арестован в России.

«Сведения о возбуждении и расследовании следственным управлением Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации уголовных дел в отношении Беседы С.О. отсутствуют», — заявили позже RTVI в Следственном Комитете.

В мае этого года главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что интересуется мнением начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и отслеживает его высказывания. Залужный тогда заявил, что российскую сторону и главу Генштаба нельзя недооценивать: «Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы».

Буданов и Заложный — оба объявлены в розыск в России. Главу ГУР российский СК обвинил в терроризме. Его сочли причастным к атакам беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на территории России. Залужного разыскивают «по статье УК». В конце декабря прошлого года СК возбудил против него и других украинских военачальников уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
генерал ФСБ Кирилл Буданов Военная операция на Украине
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