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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что Европа превратилась в «партию войны»

Сюжет
Военная операция на Украине
Планы по милитаризации ЕС идут вразрез с мирным урегулированием на Украине, Брюссель не посылал сигналы о желании участвовать в переговорах, рассказал Песков. В Европе объявили о перевооружении после прекращения помощи США Киеву
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Планы по милитаризации ЕС говорят о его превращении в «партию войны», что диссонирует с усилиями по мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США [Владимира Путина и Дональда Трампа] искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании принять участие в переговорах по Украине после недавней беседы Трампа и Путина, добавил он.

На фоне временного прекращения американской военной помощи Украине в ЕС анонсировали наращивание обороноспособности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила увеличить военные расходы в ближайшие годы до €800 млрд. В качестве краткосрочной причины была названа поддержка Украины, долгосрочной — увеличение «ответственности за нашу собственную европейскую безопасность».

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Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images
Вместе с этим президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подготовили план по обеспечению гарантий безопасности Украине после прекращения боевых действий. В частности, он предполагает отправку европейских миротворцев после подписания мирного соглашения.

США провели ряд переговоров с Россией и Украиной после возвращения Трампа в Белый дом. 11 марта Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы, Вашингтон в ответ восстановил военную помощь и обмен разведданными. Путин заявил о наличии вопросов к этой инициативе, в том числе о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских солдат. После телефонного разговора с Трампом 18 марта он сообщил о согласии с предложением США о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры и «соответствующей команде» российским военным. Президент Украины Владимир Зеленский эту идею поддержал.

Москва критикует любую поддержку Киева, считая, что это затянет боевые действия и не изменит их исход. В частности, Россия считает неприемлемым размещение на Украине европейских миротворцев. В российском МИДе отмечали, что целью этой инициативы является разогрев конфликта, она требует «согласия обеих сторон» и необходимости «говорить о первопричинах».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ЕС США Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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