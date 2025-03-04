Глава ЕК предложила план перевооружения Европы на €800 млрд

План фон дер Ляйен предполагает выделение €150 млрд в виде кредитов на закупку средство ПВО, беспилотников и другого оружия, в том числе для Украины

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подготовила план по укреплению обороны Rearm Europe («Перевооружим Европу»), в рамках которого страны ЕС в ближайшие годы выделят до €800 млрд на военные расходы.

Европа готова значительно нарастить расходы на оборону, «чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы решить долгосрочную потребность и взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность», заявила глава ЕК журналистам в Брюсселе (цитата по Politico).

Фон дер Ляйен сообщила, что передала план из пяти пунктов лидерам стран ЕС. Текст документа пока не опубликован, выдержки из него приводит Euractiv:

приостановить действие строгих бюджетных правил, что позволит странам увеличить расходы на оборону, не запуская процедуру чрезмерного дефицита;

привлечь €150 млрд в виде кредитов на закупку средств ПВО, беспилотников и другого оружия, в том числе для Украины, и усиление кибербезопасности;

предложить странам «дополнительные возможности и стимулы», если они решат использовать программы для увеличения расходов на оборону;

привлечь частный капитал через Союз сбережений и инвестиций ЕС и Европейский инвестиционный банк.

В 2024 году расходы ЕС на оборону достигли €326 млрд, или 1,9% ВВП блока, в 2023-м — €279 млрд.

Предложения фон дер Ляйен прозвучали через несколько часов после того, как Bloomberg и Fox News сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. Таким образом, республиканец решил усилить давление на украинского президента Владимира Зеленского после разговора на повышенных тонах в Белом доме в прошлую пятницу, пишет Euractiv.

Сейчас союзники по НАТО, в число которых входят 23 члена ЕС, обсуждают повышение целевого показателя расходов на оборону с нынешнего уровня 2% от ВВП. Решение должно быть объявлено летом на саммите в Гааге, сообщает Euronews.