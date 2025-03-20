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Военная операция на Украине ,  
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Саратовский губернатор сообщил о самой массированной атаке ВСУ на регион

Глава Саратовской области Бусаргин заявил о самой массированной атаке дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным Минобороны, в ночь на 20 марта силы ПВО уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. На территории аэродрома в Энгельсе началось возгорание

Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время, заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

«Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий», — написал он в своем телеграм-канале.

Из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проводится эвакуация в близлежащих СНТ, добавил губернатор.

В городе Энгельс находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой базируются самолеты дальней авиации. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.

Как сообщил Бусаргин, в Энгельсе в результате атаки получили повреждения не менее 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, больница, два детских сада и школа. Аэропорты Саратова и Самары ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Ремонтные работы в больнице завершат в течение дня, в остальных социальных учреждениях — в кратчайшие сроки, пообещал глава региона. Занятия в школах Энгельса пройдут 20 марта в дистанционном режиме

Ранее губернатор сообщил как минимум о двух пострадавших.

По данным Минобороны, российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над Саратовской областью 54 беспилотника. Всего военные перехватили над территорией России 132 украинских дрона.

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Теги
Мелиса Савина
Саратов Энгельс Саратовская область дроны беспилотники
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В Саратовской области при атаке дронов пострадали два человека
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