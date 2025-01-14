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Военная операция на Украине ,  
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Два предприятия повреждены в Саратове и Энгельсе после атаки дронов

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Военная операция на Украине
Силы ПВО сбили множество воздушных целей, никто не пострадал, рассказал губернатор. Школьные уроки в Саратове и Энгельсе сегодня проведут в удаленном режиме
Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС
Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС

После массированной атаки дронов зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях — в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

По его словам, силы ПВО сбили «большое количество» целей. Предварительно, пострадавших нет. Бусаргин отметил, что экстренные службы занимаются ликвидацией открытого возгорания.

«Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», — добавил губернатор.

Открытое горение на предприятии в Энгельсе после атаки дронов потушили
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов в 4:57 мск, о повреждениях предприятия в Энгельсе стало известно спустя полчаса. Губернатор не уточняет, какие именно промышленные здания подверглись ударам.

В ночь на 14 января после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна в пригороде Казани, на место выехал глава Татарстана Рустам Минниханов. Возгорание потушили.

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Саратовская область Энгельс дроны Роман Бусаргин Саратов
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