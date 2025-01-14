Два предприятия повреждены в Саратове и Энгельсе после атаки дронов
После массированной атаки дронов зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях — в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
По его словам, силы ПВО сбили «большое количество» целей. Предварительно, пострадавших нет. Бусаргин отметил, что экстренные службы занимаются ликвидацией открытого возгорания.
«Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», — добавил губернатор.
В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов в 4:57 мск, о повреждениях предприятия в Энгельсе стало известно спустя полчаса. Губернатор не уточняет, какие именно промышленные здания подверглись ударам.
В ночь на 14 января после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна в пригороде Казани, на место выехал глава Татарстана Рустам Минниханов. Возгорание потушили.
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов