Два предприятия повреждены в Саратове и Энгельсе после атаки дронов

Силы ПВО сбили множество воздушных целей, никто не пострадал, рассказал губернатор. Школьные уроки в Саратове и Энгельсе сегодня проведут в удаленном режиме

Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС

После массированной атаки дронов зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях — в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

По его словам, силы ПВО сбили «большое количество» целей. Предварительно, пострадавших нет. Бусаргин отметил, что экстренные службы занимаются ликвидацией открытого возгорания.

«Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», — добавил губернатор.

В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов в 4:57 мск, о повреждениях предприятия в Энгельсе стало известно спустя полчаса. Губернатор не уточняет, какие именно промышленные здания подверглись ударам.

В ночь на 14 января после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна в пригороде Казани, на место выехал глава Татарстана Рустам Минниханов. Возгорание потушили.