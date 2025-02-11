На перегоне под Саратовом после атаки дронов задержали электрички

Фото: Олег Яковлев / РБК

Пригородные поезда по техническим причинам задерживаются на перегоне Сазанка — Нефтяная в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в регионе. По его словам, зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Саратове.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Минобороны сообщило, что в ночь на 11 февраля над российскими регионами были сбиты 40 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них 18 — в Саратовской области.