В Саратовской области при атаке дронов пострадали два человека
В Энгельсе в Саратовской области двое жителей пострадали при ночной атаке беспилотников на город, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Одна из пострадавших — пациентка Энгельсской городской клинической больницы № 1. По словам губернатора, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
Другой пострадавший — мужчина, который обратился в больницу уже после атаки, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Дроны повредили саму больницу и частный дом в районе Соколовой горы, два детских сада и школу. Ремонтные работы в больнице завершат в течение дня, в остальных социальных учреждениях — в кратчайшие сроки, пообещал Бусаргин.
По данным Минобороны, всего российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 132 украинских дрона. Из них над Саратовской областью перехватили 54 беспилотника, Воронежской — 40, Белгородской — 22, Ростовской — девять, Курской — три, Крымом — три, Липецкой — один.
Аэропорты Саратова и Самары ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.
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