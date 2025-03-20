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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 132 дронов за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 132 дрона над семью регионами России
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Военная операция на Украине

Российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 132 украинских дрона, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, над Саратовской областью перехвачено 54 беспилотника, Воронежской — 40, Белгородской — 22, Ростовской — девять, Курской — три, Крымом — три, Липецкой — один.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки беспилотников в 3:56 мск. По его словам, пострадала женщина. Также при падении обломков дронов повреждены частный дом в районе Соколовой горы в Саратове, клиническая больница, два детских сада и школа в Энгельсе. Там занятия в школах сегодня пройдут в дистанционном режиме.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Военная операция на Украине беспилотники
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