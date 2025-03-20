Минобороны сообщило о перехвате 132 дронов за ночь
Российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 132 украинских дрона, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, над Саратовской областью перехвачено 54 беспилотника, Воронежской — 40, Белгородской — 22, Ростовской — девять, Курской — три, Крымом — три, Липецкой — один.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки беспилотников в 3:56 мск. По его словам, пострадала женщина. Также при падении обломков дронов повреждены частный дом в районе Соколовой горы в Саратове, клиническая больница, два детских сада и школа в Энгельсе. Там занятия в школах сегодня пройдут в дистанционном режиме.
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