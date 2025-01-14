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Военная операция на Украине ,  
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Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения при атаке дронов

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Военная операция на Украине
В Энгельсе в результате атаки дронов повреждения получило промышленное предприятие, сообщил Бусаргин. В результате атаки дронов 8 января в городе загорелся промышленный объект, тогда же беспилотники атаковали Саратов

Промышленное предприятие в Энгельсе Саратовской области получило повреждения из-за атаки дронов, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — написал он.

Незадолго до этого, около 05:00 мск, в Саратовской области объявили угрозу атаки дронов. Власти привели экстренные службы в полную готовность, в отдельных местах были включены системы оповещения.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 14 января один дрон сбили над Воронежской областью, 14 — над Ростовской и еще 17 — над Тульской. В последней атаке подвергся город Алексин.

8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников, сообщал губернатор. Над областью было сбито 11 дронов, заявляло Минобороны.

Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Во время тушения пожара погибли начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов. К утру 13 января открытое горение было потушено.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Саратовская область беспилотники Военная операция на Украине
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