Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения при атаке дронов
Промышленное предприятие в Энгельсе Саратовской области получило повреждения из-за атаки дронов, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — написал он.
Незадолго до этого, около 05:00 мск, в Саратовской области объявили угрозу атаки дронов. Власти привели экстренные службы в полную готовность, в отдельных местах были включены системы оповещения.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 14 января один дрон сбили над Воронежской областью, 14 — над Ростовской и еще 17 — над Тульской. В последней атаке подвергся город Алексин.
8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников, сообщал губернатор. Над областью было сбито 11 дронов, заявляло Минобороны.
Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Во время тушения пожара погибли начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов. К утру 13 января открытое горение было потушено.
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