Губернатор сообщил о повреждениях дроном объектов в Саратовской области

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Нежилые объекты повреждены в результате атаки дрона в Петровском районе Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших нет. По данным на 8:44, в области работала система оповещения.

К тому же утром 13 марта аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Ограничения ввели в 7:45 мск.

В феврале в регионе силы противовоздушной обороны отразили другую атаку беспилотников, после которой зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Саратове.

Позже пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила, что пригородные поезда по техническим причинам задерживаются на перегоне Сазанка — Нефтяная в Саратовской области.