Губернатор сообщил о повреждениях дроном объектов в Саратовской области
Нежилые объекты повреждены в результате атаки дрона в Петровском районе Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших нет. По данным на 8:44, в области работала система оповещения.
К тому же утром 13 марта аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Ограничения ввели в 7:45 мск.
В феврале в регионе силы противовоздушной обороны отразили другую атаку беспилотников, после которой зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Саратове.
Позже пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила, что пригородные поезда по техническим причинам задерживаются на перегоне Сазанка — Нефтяная в Саратовской области.
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