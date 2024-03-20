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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«<...> Запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендовали спрятаться в коридорах, ванных комнатах, кладовых. Тех, кто находится на улице, глава региона попросил спуститься в укрытие.

Над Саратовской и Белгородской областями сбили пять беспилотников
Политика
Фото:Global Look Press

В Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах и прилетах дронов со стороны Вооруженных сил Украины. В марте атаки фиксируют чаще, режим ракетной опасности объявляют практически каждый день.

17 марта в регионе сбили 18 беспилотников. В тот же день над областью уничтожили девять снарядов Vampire и три снаряда «Ураган». Власти 18 марта сообщили об 11 погибших жителях региона за неделю, пострадали 82 человека.

20 марта Минобороны заявило об уничтожении пяти беспилотников над двумя областями. Один из дронов сбили над территорией Белгородской области.

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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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