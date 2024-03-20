Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«<...> Запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендовали спрятаться в коридорах, ванных комнатах, кладовых. Тех, кто находится на улице, глава региона попросил спуститься в укрытие.

В Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах и прилетах дронов со стороны Вооруженных сил Украины. В марте атаки фиксируют чаще, режим ракетной опасности объявляют практически каждый день.

17 марта в регионе сбили 18 беспилотников. В тот же день над областью уничтожили девять снарядов Vampire и три снаряда «Ураган». Власти 18 марта сообщили об 11 погибших жителях региона за неделю, пострадали 82 человека.

20 марта Минобороны заявило об уничтожении пяти беспилотников над двумя областями. Один из дронов сбили над территорией Белгородской области.