Песков предупредил о неизбежном ущербе от изъятия замороженных активов ЦБ

Предложение Борреля об изъятии 90% замороженных активов ЦБ на ВСУ находится в русле разрушения международного права, и в таком случае ущерб будет неизбежен, заявил Песков. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Предложение об изъятии 90% замороженных активов ЦБ на оружие ВСУ, о чем ранее говорил Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, — это еще одно заявление в русле разрушения юридических основ европейского и международного права, и в таком случае ущерб будет неизбежным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб подобные решения могут принести и для их экономики, и для их имиджа, для их реноме как надежных, так сказать, гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен», — сказал представитель Кремля.

По его словам, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, и страны, которые будут их принимать, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.

Кремль ранее говорил, что дальнейшее использование заблокированных российских активов приведет к судебным разбирательствам.

Вчера Reuters сообщил, что Боррель предложит странам ЕС направить 90% доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия Киеву. Официальное внесение предложения планируется перед саммитом лидеров ЕС, который запланирован на 21 и 22 марта. По данным Reuters, до 2027 года сумма дохода с заблокированных активов ЦБ может составить €15–20 млрд в зависимости от процентных ставок.

До этого в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России) Боррель писал, что ЕС рассматривает возможность использования прибыли от замороженных активов России для реконструкции Украины и военной поддержки страны.

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После начала военной операции западные страны заморозили активы Банка России на сумму около $282 млрд (€260 млрд). Более двух третей из них (€191 млрд, или $207 млрд) хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, которая по итогам 2023 года получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,77 млрд). Это эквивалентно примерно 80% всех ее процентных доходов за этот период. В феврале глава Euroclear Лив Мостри заявила, что использование российских замороженных активов в качестве залога «близко к косвенной конфискации» и несет риски для европейской безопасности. Однако идею по использованию прибыли, полученной от активов России, она называла менее рискованной.

Россия осуждает любую военную поддержку Киева, и считает, что она только затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Москва считает западные санкции незаконными и требует их отмены. Кремль также подчеркивал, что Россия адаптировалась к попыткам США заблокировать обход антироссийских санкций.