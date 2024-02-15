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Война санкций ,  
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Глава Euroclear предупредила о риске для Европы из-за российских активов

Euroclear раскритиковал идею G7 использовать активы России для помощи Украине
Сюжет
Война санкций
Глава Euroclear считает, что использование российских замороженных активов в качестве залога «близко к косвенной конфискации» и несет риски для европейской безопасности. Более позитивно она оценила использование доходов от них
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

План G7 по использованию замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины несет в себе риски для финансовой стабильности Европы, заявила в интервью Financial Times исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри.

По словам Мостри, «использование в качестве залога активов, которые вам не принадлежат, очень близко к косвенной конфискации или обязательству конфисковать в будущем», а последствия этого решения будут такими же, как от прямой конфискации. Она не исключила, что к Euroclear могут подать судебные иски, поскольку российский Центробанк вряд ли «просто смирится» с конфискацией активов и тем, что обязательства депозитария перед ним «перестанут существовать».

«Когда мы прибегнем к логике конфискации активов, доверие к системе Euroclear, европейским рынкам и евро как к валюте будет подорвано», — считает Мостри.

За конфискацию активов в пользу Украины выступают США; против настроены Германия, Франция и Италия, отмечая, что суверенные активы защищены в соответствии с международным правом. Эти государства, а также Европейский центральный банк предупреждали, что этот шаг может подорвать доверие к евро.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Менее рискованной Мостри назвала идею по использованию прибыли, полученной от российских активов. В 2023 году Euroclear заработал €4,4 млрд на инвестировании активов, которые были заморожены из-за санкций ЕС. По оценкам главы депозитария, в зависимости от изменения процентных ставок в этом году Euroclear может получить аналогичную прибыль или даже больше, если процентные ставки не будут меняться вообще.

По словам Мостри, Euroclear откладывает прибыль, которая в 2023 году составила €3,25 млрд после уплаты налогов, в качестве «специального буфера, связанного с ситуацией в России». Глава депозитария отметила, что пока все потенциальные риски не исключены. В частности, компания сталкивается с судебными исками в российских судах и уже проиграла несколько дел. «Резервы, которыми мы располагаем, явно достаточно сильны, чтобы защитить себя», — добавила она относительно связанных с этим затрат.

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После начала военной операции за рубежом оказались замороженными активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд. Более двух третей эти средств приходится на ЕС, преимущественно в бельгийской Euroclear (FT писала, что речь идет о €191 млрд).

12 февраля Евросовет постановил отдельно учитывать и хранить доход от использования заблокированных российских активов, а также запретил распоряжаться полученной чистой прибылью. Как подчеркнули в Евросовете, это решение стало шагом к потенциальному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

МИД России заявлял, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жесткими ответными мерами.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Euroclear российские активы Украина
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