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Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

Россия в январе стала крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Туркменистан и Катар
Общие поставки российского топлива в Китай за январь составили 2,7 млрд куб. м. Рост экспорта произошел как по трубопроводу «Сила Сибири», так и в поставках СПГ
«Газпром» GAZP ₽163,29 +2,24% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия в январе 2023 года вышла на первое место по объему поставок природного газа в Китай (по совокупности поставок газа в трубопроводном виде и сжиженном), обойдя Туркменистан и Катар, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Общие поставки российского топлива в Китай составили 2,7 млрд куб. м, тогда как объемы других крупнейших поставщиков — Туркменистана и Катара, — составили 2,2 млрд куб. м и 1,9 млрд куб. м соответственно.

Из данных таможни КНР следует, что рост поставок газа произошел как по трубопроводу «Сила Сибири» — до 2 млрд куб. м, так и в поставках сжиженного природного газа (СПГ) — до 770 млн куб. м.

Общий китайский импорт в январе 2023 года вырос к январю 2022 года на 1% — до 11,3 млрд куб. м газа. При этом импорт СПГ в январе 2023 вырос на 7% — впервые после непрерывной серии из 13 месяцев падения, уточняет «Интерфакс».

В 2022 году двусторонний товарооборот между Россией и Китаем установил рекорд — $190 млрд (предыдущий максимум был в 2021 году — $147 млрд). Во многом это было обусловлено значительным ростом цен на российские сырьевые товары в прошлом году: почти три четверти ($85 млрд) всего китайского импорта из России в долларовом эквиваленте пришлось на минеральное топливо (нефть, газ, уголь). Например, поставки сырой нефти в тоннах выросли на 8,3%, а в деньгах — на 44% (с $40,5 млрд в 2021 году до $58,4 млрд в 2022-м). Крупнейшим поставщиком нефти в Китай Москва стала еще в мае 2022 года, обогнав Саудовскую Аравию.

В 2014 году «Газпром» заключил 30-летний контракт с Китаем на поставку 38 млрд куб. м газа в год по «Силе Сибири». Газопровод был запущен в 2019 году — ожидается, что на полную мощность он выйдет в 2024-м. Президент Владимир Путин называл строительство газопровода «сделкой века». Вице-премьер Александр Новак отмечал, что на фоне рекордного снижения экспорта российского газа в ЕС, Москва будет стремиться нарастить объемы поставок по «Силе Сибири». В сентябре он анонсировал окончательные договоренности о поставках по проектируемой «Силе Сибири-2».

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