Новак назвал «Силу Сибири-2» заменой «Северному потоку-2»

Ожидается, что строительство газопровода из Сибири в Китай через территорию Монголии начнется в 2024 году, а завершится в 2029-м. По словам Новака, он фактически заменит так и не сертифицированный «Северный поток-2»

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Газопровод «Сила Сибири-2» может фактически заменить «Северный поток-2», заявил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Проектирование «Силы Сибири-2» началось в сентябре 2020 года. Газопровод проложат через Монголию. Через него Россия будет поставлять с месторождений Сибири в Китай до 50 млрд куб. м газа в год. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. должны пройти по территории России.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в июле сказал, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. Он отметил, что российская военная операция на Украине затруднила проектирование, но Улан-Батор ждет, что работа продолжится по плану. При этом окончательный маршрут трубопровода все еще обсуждается, добавил премьер-министр. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре Оюун-Эрдэнэ сообщил, что работы по проекту планируется завершить до 2029 года.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. Его достроили в сентябре прошлого года, но газопровод так и не прошел сертификацию: Германия приостановила процедуру, после того как Москва признала независимость ДНР и ЛНР. США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Новак в четверг заявил, что экспорт российского газа в Евросоюз в этом году, вероятно, снизится примерно на 50 млрд куб. м. Вместе с тем Россия наращивает поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири», а в ближайшее время Москва и Пекин могут прийти к окончательным договоренностям о поставках по «Силе Сибири-2», отметил вице-премьер.