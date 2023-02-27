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В Казахстане допустили прекращение экспорта газа следующей зимой

QazaqGaz предупредила, что может прекратить экспорт газа из Казахстана следующей зимой
В 2022 году Казахстан сократил экспорт газа до 4,6 млрд куб. м, а следующей зимой может и вовсе отказаться от поставок за рубеж, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, заявили в компании QazaqGaz
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Казахстан может следующей зимой прекратить экспорт природного газа, чтобы обеспечить внутренний рынок, сообщил зампредседателя правления госкомпании QazaqGaz Арман Касенов, передает Reuters.

Казахстан экспортирует газ в основном в Китай, небольшие объемы также поставлялись на Украину и в Швейцарию. В 2022 году экспорт сократился до 4,6 млрд куб. м — с 7,2 млрд куб. м годом ранее. По итогам прошлого года внутреннее потребление в стране составило 21 млрд куб. м, а к 2023 году, ожидают в QazaqGaz, оно вырастет до 40 млрд куб. м. Касенов ранее пообещал, что в следующий осенне-зимний период дефицита газа не будет, «но только за счет отсутствия экспорта», передает Tengrinews.

Казахстан в 2022 году добыл 53,3 млрд кубометров газа, что больше плана на 3,1%, сообщал министр энергетики Булат Акчулаков. 

Как отмечает Forbes.kz, извлекаемые запасы газа в республике оцениваются в 3,8 трлн куб. м, даже с учетом роста спроса их хватит на 100 с лишним лет. Основные запасы сосредоточены на месторождениях Карачаганак, Тенгиз, Кашаган и Жанажол, их общий объем — 2,7 трлн куб. м.

Однако весной 2022 года глава Минэнерго Болат Акчулов заявил, что к 2025 году Казахстан начнет испытывать дефицит газа. По его словам, с каждым годом потребление будет расти на 7%, это связано с переводом на газ алма-атинских ТЭЦ и некоторых промышленных предприятий, запуском газохимических комплексов и в целом с газификацией страны.

В конце ноября 2022 года президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым затронул тему «тройственного газового союза» между двумя странами и Узбекистаном. Целью договора должно стать координирование действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, пояснял пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай. Инициативу пока все еще предстоит обсуждать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В начале января в Астане сообщили, что пока не получили официальных предложений по этому поводу.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан экспорт газа газ
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