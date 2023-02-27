В Казахстане допустили прекращение экспорта газа следующей зимой
Казахстан может следующей зимой прекратить экспорт природного газа, чтобы обеспечить внутренний рынок, сообщил зампредседателя правления госкомпании QazaqGaz Арман Касенов, передает Reuters.
Казахстан экспортирует газ в основном в Китай, небольшие объемы также поставлялись на Украину и в Швейцарию. В 2022 году экспорт сократился до 4,6 млрд куб. м — с 7,2 млрд куб. м годом ранее. По итогам прошлого года внутреннее потребление в стране составило 21 млрд куб. м, а к 2023 году, ожидают в QazaqGaz, оно вырастет до 40 млрд куб. м. Касенов ранее пообещал, что в следующий осенне-зимний период дефицита газа не будет, «но только за счет отсутствия экспорта», передает Tengrinews.
Казахстан в 2022 году добыл 53,3 млрд кубометров газа, что больше плана на 3,1%, сообщал министр энергетики Булат Акчулаков.
Как отмечает Forbes.kz, извлекаемые запасы газа в республике оцениваются в 3,8 трлн куб. м, даже с учетом роста спроса их хватит на 100 с лишним лет. Основные запасы сосредоточены на месторождениях Карачаганак, Тенгиз, Кашаган и Жанажол, их общий объем — 2,7 трлн куб. м.
Однако весной 2022 года глава Минэнерго Болат Акчулов заявил, что к 2025 году Казахстан начнет испытывать дефицит газа. По его словам, с каждым годом потребление будет расти на 7%, это связано с переводом на газ алма-атинских ТЭЦ и некоторых промышленных предприятий, запуском газохимических комплексов и в целом с газификацией страны.
В конце ноября 2022 года президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым затронул тему «тройственного газового союза» между двумя странами и Узбекистаном. Целью договора должно стать координирование действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, пояснял пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай. Инициативу пока все еще предстоит обсуждать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В начале января в Астане сообщили, что пока не получили официальных предложений по этому поводу.