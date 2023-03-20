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Премьер Саксонии заявил о прямом участии Германии в конфликте на Украине

Премьер Саксонии Кречмер заявил о прямом участии Германии в конфликте на Украине
Кречмер призвал добиться от России желания вести переговоры и выразил уверенность, что Германия уже участвует в конфликте на Украине. Он также призвал заранее восстановить газопровод «Северный поток» на случай завершения боев
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Германия «непосредственно вовлечена» в конфликт на Украине из-за поставок оружия, однако этого не следовало делать, чтобы не лишаться убедительности в роли посредника, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Focus.

Журналист напомнил премьеру, что в его партии ХДС он не находит поддержки. В ответ политик отметил, что Германия — демократическая и плюралистическая страна и он уважает несогласие со своими аргументами. Тем не менее, почти 50% жителей Восточной Германии разделяют его позицию, продолжил он.

Кречмер согласился с мнением канцлера Олафа Шольца, заявляющего, что российский президент Владимир Путин пока не проявляет настоящего желания переговоров. Премьер Саксонии предложил сместить внимание от поставок оружия к дипломатическим усилиям, добившись от российского руководства стремления к диалогу.

«К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько недель. Но трубопровод [проекта «Северный поток»] надо ремонтировать сейчас, чтобы была возможность [возобновить поставки российского газа] через пять лет», — добавил он.

Кречмер уже призывал немедленно начать переговоры России и Украины прошлы летом, предложив для этого заморозить конфликт. Его инициатива встретила критику украинской стороны, которая отменила запланированный визит саксонского премьера в Киев.

Россия настаивает на начале переговоров с Украиной, президент Владимир Путин говорил о необходимости учета в диалоге существующих «геополитических реалий». Он обвиняет Киев в неготовности к диалогу и выставлении ультиматумов, которые «оторваны от таких реалий». Кремль отказывается считать любой план урегулирования мирным, если там не будет учитываться суверенитет России над новыми территориями.

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Украина выдвигает встречные обвинения в желании Москвы не диалога, а лишь принятия ультиматумов России. Киев предлагает завершить конфликт на основании «формулы мира» Владимира Зеленского, подразумевающей уважение к территориальной целостности Украины, отвода российских войск и других пунктов, эту позицию поддерживают США, Турция и другие страны.

Премьер Саксонии заявил о прямом участии Германии в конфликте на Украине
Премьер Саксонии заявил о прямом участии Германии в конфликте на Украине

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Саксония Украина поставки оружия

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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