В ФРГ призывали не быть наивными после надписей «на Берлин» на танках

Кадыров призвал «потихоньку зайти» в Восточную Германию, отменив «ошибочное» решение вывести войска в конце прошлого века. В бундестаге увидели в этом признак «агрессии» против ФРГ и оценили значимость танков Leopard для Украины

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Фото: Julian Weber / dpa / Global Look Press)

Многие в немецком обществе ожидали после окончания холодной войны безопасной жизни в центре Европы в кругу дружественных стран, но после начала Россией военной операции на Украине должно стать очевидно, что «мы тоже подвергаемся российской агрессии», заявила в интервью NZZ председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«На российских танках написано «на Берлин», а глава Чечни и союзник Москвы [Рамзан] Кадыров открыто угрожает оккупацией Восточной Германии. Всем нам должно быть ясно: никогда в мировой истории не было такого длительного периода мира, как в Европе с 1945 года по настоящее время. Не стоит быть наивными, такой этап может закончиться в любой момент», — сказала депутат.

По ее мнению, немецкие танки Leopard должны были попасть на Украину раньше, в таком случае «военная ситуация была бы другой».

«Я очень надеюсь, что большинство людей поймет, что мирная жизнь в условиях свободы и демократии не дается богом, но ее нужно всегда лелеять и беречь, а в случае крайней необходимости и защищать», — резюмировала Штрак-Циммерманн.

О Восточной Германии глава Чечни упомянул в эфире «Россия 1» 13 февраля. Он назвал ошибочным решение вывести войска из Германии и призвал привлечь к ответственности «Горбачева или кого там», отдавших такой приказ: «Их надо было как предателей наказать, оставить надо было, где мы были, чтобы они понимали свое место».

«Ну вот надо возвращаться к этому, это наша территория, ошибочное решение тогдашнего руководства нужно поменять. Потихоньку надо зайти, и чтобы его в любое время можно было за ухо дернуть», — сказал Кадыров (цитата по «Чечня Сегодня»).

Вывод группы советских войск в Германии начался в 1989 году и ускорился после падения Берлинской стены и вхождения ГДР в состав ФРГ. Основная часть войск покинула республику в 1992–1993 годы, процесс завершился в 1994 году. В июне того года состоялся прощальный военный парад в Вюнсдорфе с участием первого президента России Бориса Ельцина и канцлера Германии Гельмута Коля.

Президент России Владимир Путин в начале 2023 года подчеркнул, что советские войска покинули территорию Германии добровольно. «Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — считает он.