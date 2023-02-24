США заявили о поддержке мирных переговоров по «формуле мира» Зеленского

Если переговоры по Украине начнутся по «формуле мира», которую в ноябре прошлого года предложил украинский президент Владимир Зеленский, то США их поддержат, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС.

«Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали», — сказала дипломат.

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