Мельник отменил приглашение премьера Саксонии на Украину из-за его слов

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев после заявлений последнего о необходимости заморозить конфликт на Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменено», — сообщил Мельник. Он счел слова Кречмера абсурдными и добавил, что его приезд «нежелателен».

25 августа Кречмер в эфире телеканала ZDF призвал заморозить военные действия на Украине и пойти на переговоры.

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