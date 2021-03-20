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Козак предложил изменить порядок встреч по Донбассу

Козак предложил политсоветникам лидеров «нормандской четверки» изменить порядок заседаний по Донбассу: позволить каждому из участников по очереди быть председателем на заседаниях. Сейчас эти функции выполняют Германия или Франция
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах советников лидеров «нормандской четверки», направил своим коллегам в Германии, Франции и на Украине письма с предложением изменить порядок проведения заседаний. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации и «РИА Новости» со ссылкой на источник в Кремле.

В документе Козак указывает, что прогресса на «изнурительных» переговорах не удается достичь в том числе из-за их «ненадлежащей организации», пишут агентства. Он предложил ввести принцип ротации на переговорах, так, чтобы функцию председателя по очереди выполнял каждый из четырех участников.

Сейчас на онлайн-встречах политических советников «нормандской четверки» поочередно председательствуют представители Германии и Франции.

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Дмитрий Козак

Козак также предложил странам-участницам зафиксировать обязательство Украины дать письменную позицию по выполнению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по российским предложениям к нему. В письме замглавы администрации президента говорится, что на последних переговорах политсоветников по Донбассу Киев этого не сделал, передают агентства.

В документе также говорится, что на последней видеоконференции украинская сторона отказалась в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе в соответствии с соглашением от 20 июля 2020 года, сообщил источник ТАСС. По его словам, Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» решение Киева.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года, он был создан для урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона — прошла 9 декабря 2019 года в Париже. В итоговом заявлении они выступили за установление полноценного перемирия на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера», а также закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны. Большая часть пунктов остается нереализованной.

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В Кремле заявили о простое договоренностей «нормандской четверки»
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В середине января в Берлине прошла встреча советников лидеров «нормандской четверки». Козак, который представлял Россию на переговорах, заявил, что по их итогам не удалось достичь решений ни по одному пункту повестки: «К сожалению, похвастаться нечем».

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак в феврале заявил, что минские договоренности практически невозможно выполнить в действующей на сегодняшний день редакции. Он отметил, что несмотря на некоторый прогресс, переговоры идут «очень медленно и сложно». Ключевую роль в решении конфликта на востоке Украины Ермак отвел США, а также Франции и Германии.

9 марта Зеленский сообщил, что Киев ведет подготовку к встрече с лидерами «нормандской четверки». В случае отсутствия такой встречи украинский президент выразил готовность лично побеседовать с каждым из лидеров стран — участников объединения. Как заявили в Кремле, в графике Путина пока встречи в «нормандском формате» нет.

Автор
Наталия Анисимова
Дмитрий Козак «нормандская четверка» «нормандский формат» Донбасс
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