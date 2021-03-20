Козак предложил изменить порядок встреч по Донбассу

Козак предложил политсоветникам лидеров «нормандской четверки» изменить порядок заседаний по Донбассу: позволить каждому из участников по очереди быть председателем на заседаниях. Сейчас эти функции выполняют Германия или Франция

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах советников лидеров «нормандской четверки», направил своим коллегам в Германии, Франции и на Украине письма с предложением изменить порядок проведения заседаний. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации и «РИА Новости» со ссылкой на источник в Кремле.

В документе Козак указывает, что прогресса на «изнурительных» переговорах не удается достичь в том числе из-за их «ненадлежащей организации», пишут агентства. Он предложил ввести принцип ротации на переговорах, так, чтобы функцию председателя по очереди выполнял каждый из четырех участников.

Сейчас на онлайн-встречах политических советников «нормандской четверки» поочередно председательствуют представители Германии и Франции.

Козак также предложил странам-участницам зафиксировать обязательство Украины дать письменную позицию по выполнению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по российским предложениям к нему. В письме замглавы администрации президента говорится, что на последних переговорах политсоветников по Донбассу Киев этого не сделал, передают агентства.