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Украинский кризис ,  
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Козак подвел итоги «нормандской» встречи словами «похвастаться нечем»

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Советники лидеров «нормандской четверки» провели в Берлине откровенный разговор, однако каких-либо решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который представлял Москву на переговорах.

«К сожалению, похвастаться нечем», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Козак отметил, что стороны обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам в реализации Минских соглашений и итогов парижского саммита 2019 года. «Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципиальные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», — добавил он.

По его словам, встреча была весьма полезной, а каждый участник переговоров обозначил свою позицию, а также принципиальные подходы к перспективам урегулирования конфликта. «Но окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли», — заключил Козак.

Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в «нормандском формате»
Политика
Дмитрий Козак

Встреча представителей «нормандской четверки» прошла в Берлине 12 января. Она длилась около шесть часов. Предыдущая встреча политсоветников в нормандском формате также прошла в Берлине 11 сентября 2020 года.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялись еще пять встреч на высшем уровне. На последней встрече, которая прошла 9 декабря 2019 года в Париже, лидеры стран приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление полноценного перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера», а также закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны. Однако большая часть пунктов по-прежнему остается нереализованной.

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