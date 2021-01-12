Козак подвел итоги «нормандской» встречи словами «похвастаться нечем»

Дмитрий Козак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Советники лидеров «нормандской четверки» провели в Берлине откровенный разговор, однако каких-либо решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который представлял Москву на переговорах.

«К сожалению, похвастаться нечем», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Козак отметил, что стороны обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам в реализации Минских соглашений и итогов парижского саммита 2019 года. «Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципиальные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», — добавил он.

По его словам, встреча была весьма полезной, а каждый участник переговоров обозначил свою позицию, а также принципиальные подходы к перспективам урегулирования конфликта. «Но окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли», — заключил Козак.