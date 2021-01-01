В Кремле заявили о простое договоренностей «нормандской четверки»

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В связи с невыполнением Киевом договоренностей о Донбассе президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель приняли решение активизировать работу помощников лидеров «нормандской четверки». Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Причиной (простоя. — РБК) является, собственно, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей. И вот в этой ситуации невыполнения как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне», — пояснил Песков.

Два дня назад состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии. Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и конфликт на Донбассе. Как сообщала пресс-служба Кремля, собеседники выразили обеспокоенность «отсутствием прогресса в реализации политических аспектов минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки», принятых год назад на саммите в Париже».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече в формате «нормандской четверки».