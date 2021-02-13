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Политика ,  
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В Киеве отвели США ключевую роль в решении конфликта в Донбассе

Прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе есть, но они идут «очень медленно и сложно». Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на канале «Украина 24».

Одну из ключевых ролей в его прекращении Ермак отвел США. «Сегодня есть Нормандский формат, в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По его мнению, Минские соглашения практически невозможно выполнить в существующей редакции. «Но Украина <...> сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в них, были выполнены с нашей стороны», — пообещал Ермак. Он добавил, что считает важным присутствие в Донбассе представителей Германии и Франции — участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады и Швеции.

Конфликт между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками продолжается с весны 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. Несмотря на соглашения о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В конце января бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об очередном обострении ситуации в Донбассе. Так он отреагировал на проведение форума «Русский Донбасс», на котором прозвучали лозунги за включение независимых республик в состав России. По его словам, эта риторика не соответствует риторике непризнанных ДНР и ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В Москве заявили, что не имеют планов по присоединению Донбасса.

Киев Украина Донбасс США
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