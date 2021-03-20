Бабарико заявил из СИЗО о потере Белоруссией «подлинной независимости»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 12:12 Володин назвал «Умное голосование» несодержательным проектом Политика, 12:09 Китай посоветовал США заниматься своей демократией Политика, 12:03 Профессиональный взор в будущее: что такое форсайт и как им пользоваться Футурология, 12:00  Портфель гуру: в какие акции верит «самый успешный управляющий» Рэй Далио Инвестиции, 12:00 Американские эксперты заявили о вывозе из Европы ядерного оружия США Политика, 11:53 СМИ узнали о планах «Милана» летом приобрести Влашича Спорт, 11:43 Суд в Киеве арестовал имущество и акции «Мотор Сич» Бизнес, 11:38 Антонов поблагодарил американцев за извинения после слов Байдена о Путине Политика, 11:37 Зеленский создал центр по борьбе с дезинформацией Политика, 11:22 Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати РБК Cтиль и De’Longhi, 11:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта Общество, 11:16 Овечкина признали первой звездой игрового дня НХЛ Спорт, 11:12 В России третий день подряд выявили более 9 тыс. случаев коронавируса Общество, 11:10
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Бабарико заявил из СИЗО о потере Белоруссией «подлинной независимости»

Действия белорусских властей, которые применяли силу для подавления акций протеста, привели не к спасению страны, а к снижению ее политической и экономической самостоятельности, утверждает находящийся в СИЗО Виктор Бабарико
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Oksana Manchuk / BelTA / AP)

Соотношение пострадавших протестующих с одной стороны и силовиков и сторонников режима с другой — непропорционально, это опровергает тезис, что жесткость правоохранительных органов во время разгонов белорусских протестов была оправданна, заявил РБК Виктор Бабарико. РБК удалось передать вопросы банкиру и политику, находящемуся с июня прошлого года под арестом, и получить на них ответы.

О том, что силовые разгоны оппозиционных акций позволили спасти страну, удержать независимость, воспрепятствовали передаче власти олигархам и сохранили предприятия в рабочем состоянии, говорили белорусские чиновники и сторонники президента Александра Лукашенко, в том числе участники прошедшего в феврале шестого Всебелорусского народного собрания.

Бабарико называет ошибочным тезис о спасении страны, так как, по его мнению, оно возможно «только от внешней угрозы, которой не было»: «Миротворческие войска НАТО и стянутые к границе танки и самолеты были только на экранах БТ (Белорусского телевидения. — РБК) и в информационных сообщениях госСМИ». Поэтому, по его мнению, руководство страны спасало «собственную власть от людей, которые хотели изменить жизнь к лучшему, и для этого готово было использовать даже привлечение внешних вооруженных сил».
Об угрозе со стороны стран НАТО неоднократно говорил Лукашенко, обвиняя Польшу и Литву в поддержке белорусской оппозиции. О создании спецрезерва для возможного оказания помощи властям Белоруссии сообщала Москва — это делалось по решению президента России Владимира Путина в ответ на просьбу Лукашенко. Официальные представители НАТО заявляли, что укрепления сил на границе с Белоруссией не велось.

С начала протестов в августе до конца прошлого года, по данным МВД, в республике было зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них 667 — в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна» (за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года центр лишили госрегистрации в Белоруссии), от действий силовиков погибли по меньшей мере трое человек, задокументировано более 1000 свидетельств жертв пыток. В целом, по информации центра, с мая до конца прошлого года было задержано более 33 тыс. граждан, большая часть которых были подвергнуты судами административным арестам и крупным штрафам.

Сохранить подлинную независимость стране не удалось, считает Бабарико. «Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно», — объясняет он. За прошедший год внешний долг Белоруссии вырос на $1,4 млрд, или более чем на 8%, приводит пример Бабарико. Белоруссия и так находилась в сильнейшей экономической зависимости от одного или двух рынков сбыта и привлечения финансирования, а «сейчас ни о какой многовекторности и диверсификации говорить не приходится», — продолжает он.

«Находясь под санкциями большей части цивилизованного мира, надеяться на расширение наших возможностей на рынках развитых и развивающихся стран, увы, нельзя. Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о либерализации и напоминаниями «о братской любви», проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось», — отмечает Бабарико. 

Союзником и финансовым партнером Белоруссии остается Россия. Во время визита в Сочи в феврале президент Лукашенко обсудил с российским президентом Владимиром Путиным возможность использования ранее выданного кредита на строительство белорусской АЭС и на другие нужды Минска.

Тезис о спасении страны от олигархов тоже несостоятелен, уверен Бабарико. «С учетом того, что было озвучено с экранов высшим должностным лицом, протестующие представляли из себя мелкую буржуазию. Поэтому речь не идет о людях, которые выходят на улицы. Что касается возможных «олигархов» внутри страны, то, очевидно, они уже встроены в действующую систему власти и точно не претендовали на власть», — считает он. По его мнению, когда власть использует аргумент о том, что в случае революции закроются белорусские предприятия, она также вводит людей в заблуждение. «Проблема уже многих десятилетий — нам обещали знаменитые «по пятьсот» (среднюю зарплату в $500. — РБК). А сегодня об этом уже речи не ведется. Получается, что с каждым годом мы все больше работали, но работали только ради работы, и наши предприятия сохраняются только для сохранения», — отмечает Бабарико.

Кроме того, добавляет он, лидеры оппозиции никогда не говорили, что закрытие предприятий или их продажа — единственный и неизбежный вариант действий. «Существует множество вариантов «несилового» перехода к более эффективной экономике, апробированных и реализованных в других странах. Поэтому «страшилки» про массовую безработицу и распродажу «наследия» больше напоминают истории про бабайку или чупакабру. Никто не видел, но все боятся», — отмечает он. Опираться на эти страшилки, по мнению Бабарико, можно, если хочется сохранить «ориентир на устаревшую систему управления, основанную на лжи, ненависти и страхе». «Но сохранить что-то невозможно. В природе нет длительного состояния устойчивого равновесия. Вы или развиваетесь, или падаете вниз. Можно только регулировать скорость движения», — уверен он.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Виктор Бабарико с 2000 года по 2020 год возглавлял правление Белгазпромбанка (дочерний банк российского «Газпрома» и Газпромбанка). Он мог стать одним из основных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, но в бюллетени его имя не попало. Бабарико задержали в июне, до регистрации кандидатов, а баллотироваться он не смог, так как ЦИК забраковала большинство подписей, поданных за него.

Когда Бабарико был задержан, занимавший пост председателя Комитета госконтроля Иван Тертель (сейчас возглавляет КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стоят «кукловоды» — «большие начальники» в российском «Газпроме», «а может быть, и выше», которые опасаются, что раскроется их причастность к незаконной деятельности. 17 февраля над ним и другими фигурантами дела Белгазпромбанка начался суд. Меньше чем через неделю заседания были прерваны на неопределенный срок из-за болезни одного из участников процесса.

Автор
Александр Атасунцев
Виктор Бабарико Александр Лукашенко Белоруссия
Материалы по теме
В Белоруссии начался суд над Виктором Бабарико
Политика
КГБ Белоруссии предъявил обвинение Бабарико
Политика
Посол России объяснил отказ от разговора с противниками Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter