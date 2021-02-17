В Белоруссии начался суд над Виктором Бабарико

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Столтенберг назвал способы для НАТО противостоять России и Китаю Политика, 23:23 Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 23:15 Биатлонист фразой «все внимание одному ребенку» описал ситуацию в сборной Спорт, 23:03 Разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцин в ЕС Общество, 22:37 Захарова сравнила решение ЕСПЧ по Навальному с действиями Швондера Политика, 22:27 В США снесли бывший отель Трампа. Видео Общество, 22:20 В Европарламенте предложили отстранить Белоруссию от Евровидения Политика, 22:15 При взрыве в офисе в Германии три человека получили ранения Общество, 21:54 В Белоруссии начался суд над Виктором Бабарико Политика, 21:54 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 21:45 В Бахрейне ввели электронные паспорта для сделавших прививку от COVID-19 Общество, 21:45 РФС отказался сократить дисквалификацию Тедеско Спорт, 21:39 Экс-следователю дали восемь лет колонии за хищение ₽50 млн из вещдоков Общество, 21:35 В Крыму арестовали шестерых членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Общество, 21:34
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии начался суд над Виктором Бабарико

В чем обвиняют не допущенного к президентским выборам банкира и что его ждет
Верховный суд Белоруссии начал рассматривать обвинения против фигурантов дела Белгазпромбанка, среди которых — его основатель Виктор Бабарико, пытавшийся баллотироваться в президенты в прошлом году. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Oksana Manchuk / AP)

17 февраля в Минске начался судебный процесс по делу Белгазпромбанка. На скамье подсудимых все бывшее руководство банка, в том числе председатель правления Виктор Бабарико. Дело рассматривается сразу в Верховном суде, и это, как ранее говорил один из адвокатов банкира Дмитрий Лаевский, заведомо лишает его подзащитного права на апелляцию, поскольку вышестоящей инстанции у Верховного суда нет.

В чем обвиняют Виктора Бабарико

Предъявленное Генпрокуратурой Бабарико обвинение — отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере. Согласно белорусскому Уголовному кодексу, максимальное наказание по первому составу (ч. 2 ст. 235) — семь лет лишения свободы, по статье о даче взятки (ч. 3 ст. 430) — 15 лет. Согласно материалам дела, Бабарико, будучи главой Белгазпромбанка, одного из крупнейших в республике и кредитующего преимущественно негосударственный сектор, «создал из числа своих заместителей организованную группу», чтобы регулярно получать взятки от бизнеса, заинтересованного в благорасположении руководства банка. По версии обвинения, топ-менеджеры банка получали взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020-го, их общая сумма составила почти 30,5 млн белорусских рублей (более $11,5 млн). На сумму более чем $380 тыс. Бабарико купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем, утверждается в деле.

Семеро согласных и один отрицающий

Всего в деле Белгазпромбанка восемь фигурантов — помимо Виктора Бабарико это шесть бывших заместителей председателей правления банка и руководитель ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк. Последний — единственный, кто обвиняется не в получении, а в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка.

В ноябре прошлого года Комитет госбезопасности Белоруссии заявил, что все фигуранты дела, кроме Бабарико, признали свою вину. «Раз КГБ это заявляет, вероятнее всего, это так», — сказал РБК Лаевский. «Я не буду детализировать, но подсудимых обвиняют в разном. И то, что люди по какой-то причине выбрали для себя такой путь (признание вины. — РБК), совершенно не означает, что доказана вина Бабарико. Это манипуляции общественным мнением», — считает он.

Бабарико мог стать основным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах прошлого года, но в бюллетени его имя не попало. Он был задержан в июне, еще до регистрации кандидатов, а баллотироваться не смог, так как ЦИК забраковала большинство подписей, поданных за него (по Конституции страны в выборах не может участвовать только осужденный). В июне, когда Бабарико был задержан, занимавший пост председателя Комитета госконтроля Иван Тертель (сейчас возглавляет КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стоят «кукловоды» — «большие начальники» в российском «Газпроме», «а может быть, и выше», которые опасаются, что раскроется их причастность к незаконной деятельности.

После задержания Бабарико в Белгазпромбанке, который действует в Белоруссии с 1990 года и в котором российские «Газпром» и Газпромбанк контролируют 99,6%, была введена временная администрация.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Домашнее поколение: почему зумерам будет проще купить жилье — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Как прошел первый день суда

Пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать на процесс журналистов крупнейших независимых СМИ Белоруссии, включая Tut.by, Onliner и другие. В зал пустили только корреспондентов государственных СМИ и российских информационных агентств, пишет Tut.by. В первый день слушаний на них присутствовали дипломаты стран Евросоюза, включая Францию, а также представители Великобритании и США.

В первый день защите дали возможность заявить несколько ходатайств. Практически все, включая просьбу об изменении меры пресечения на домашний арест, судья отклонил.

Ходатайство заявил и сам Бабарико, попросивший дать ему в СИЗО один день в неделю для ознакомления с делом в присутствии адвокатов. Как пояснил Лаевский, во время ознакомления защиты с материалами дела адвокатов не пускали к клиенту в изолятор и не дали пообщаться с подзащитным. «Это важная стадия — только в ней сторона защиты получает возможность увидеть материалы дела и понять, на чем основано обвинение. Но было отказано», — сообщил Лаевский РБК.

Также защита просила суд разрешить фотокопирование дела. «В нем 122 тома, из которых более 100 томов — это финансовые документы. Переписать это физически невозможно в принципе, даже если вы посадите 20 человек, которые будут переписывать, — пояснил Лаевский. — Естественно, когда следствие уже было завершено, нам их предоставили, мы выписки какие-то сделали, но это не то же самое, что иметь точные копии и предоставлять их в суде».

После подачи ходатайств началось оглашение обвинения, но судья успел прочесть около десяти страниц, хотя только обвинение Бабарико занимает более 70. «Еще есть другие обвиняемые — в совокупности по всем более 300 страниц, — пояснил Лаевский. — Завтра продолжат оглашать обвинение. И, видимо, уже не завтра, а в какой-то другой день начнутся допросы».

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Перед судом Бабарико обнародовал обращение. В нем он выразил уверенность, что в стране происходит необратимая трансформация общества. Эту идею бывший кандидат в президенты часто повторял на свободе, в том числе в интервью РБК. «Для многих из нас этот год стал годом победы — победы над рабством собственной души, — написал Бабарико. — В Беларуси выросло поколение людей с новым взглядом на себя, на страну и на будущее. Поколение, которое готово бороться за то, чтобы «не быць скотам». Силовую реакцию властей на демонстрации протеста он назвал абсолютно средневековыми репрессиями.

Возможна ли амнистия

На прошлой неделе в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. Эксперты не исключали, что президент Александр Лукашенко может объявить о планах амнистировать всех или часть политических заключенных, которых, по данным правозащитного центра «Весна», в стране уже более 250. Бабарико тоже признан белорусскими правозащитниками политзаключенным. Однако белорусский лидер заявил, что политических заключенных в стране нет, а значит, и политической амнистии быть не может. «Я на этот вопрос уже отвечал журналистам. Если мне покажут хоть одну политическую статью в УК и скажут, что на основании этой статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных», — заявил 12 февраля Лукашенко.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, отвечая в кулуарах собрания на вопрос РБК о политической амнистии, повторил, что президент выразился достаточно четко: «Политических заключенных у нас нет».

В прошлом политические оппоненты Александра Лукашенко, получавшие тюремные сроки по решению суда, в основном их до конца не отбывали. Большинство осужденных по итогам акции протеста 2010 года вышли раньше установленного срока, а в 2015 году президент помиловал нескольких политзаключенных, на освобождении которых настаивало международное сообщество.

Автор
Александр Атасунцев
Белоруссия Виктор Бабарико суд протесты
Материалы по теме
КГБ Белоруссии предъявил обвинение Бабарико
Политика
Макей — РБК: «Не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией»
Политика
Лукашенко выставил свои условия передачи власти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter