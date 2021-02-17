В чем обвиняют не допущенного к президентским выборам банкира и что его ждет

В Белоруссии начался суд над Виктором Бабарико В чем обвиняют не допущенного к президентским выборам банкира и что его ждет

Верховный суд Белоруссии начал рассматривать обвинения против фигурантов дела Белгазпромбанка, среди которых — его основатель Виктор Бабарико, пытавшийся баллотироваться в президенты в прошлом году. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Виктор Бабарико (Фото: Oksana Manchuk / AP)

17 февраля в Минске начался судебный процесс по делу Белгазпромбанка. На скамье подсудимых все бывшее руководство банка, в том числе председатель правления Виктор Бабарико. Дело рассматривается сразу в Верховном суде, и это, как ранее говорил один из адвокатов банкира Дмитрий Лаевский, заведомо лишает его подзащитного права на апелляцию, поскольку вышестоящей инстанции у Верховного суда нет.

В чем обвиняют Виктора Бабарико

Предъявленное Генпрокуратурой Бабарико обвинение — отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере. Согласно белорусскому Уголовному кодексу, максимальное наказание по первому составу (ч. 2 ст. 235) — семь лет лишения свободы, по статье о даче взятки (ч. 3 ст. 430) — 15 лет. Согласно материалам дела, Бабарико, будучи главой Белгазпромбанка, одного из крупнейших в республике и кредитующего преимущественно негосударственный сектор, «создал из числа своих заместителей организованную группу», чтобы регулярно получать взятки от бизнеса, заинтересованного в благорасположении руководства банка. По версии обвинения, топ-менеджеры банка получали взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020-го, их общая сумма составила почти 30,5 млн белорусских рублей (более $11,5 млн). На сумму более чем $380 тыс. Бабарико купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем, утверждается в деле.

Семеро согласных и один отрицающий Всего в деле Белгазпромбанка восемь фигурантов — помимо Виктора Бабарико это шесть бывших заместителей председателей правления банка и руководитель ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк. Последний — единственный, кто обвиняется не в получении, а в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка. В ноябре прошлого года Комитет госбезопасности Белоруссии заявил, что все фигуранты дела, кроме Бабарико, признали свою вину. «Раз КГБ это заявляет, вероятнее всего, это так», — сказал РБК Лаевский. «Я не буду детализировать, но подсудимых обвиняют в разном. И то, что люди по какой-то причине выбрали для себя такой путь (признание вины. — РБК), совершенно не означает, что доказана вина Бабарико. Это манипуляции общественным мнением», — считает он.

Бабарико мог стать основным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах прошлого года, но в бюллетени его имя не попало. Он был задержан в июне, еще до регистрации кандидатов, а баллотироваться не смог, так как ЦИК забраковала большинство подписей, поданных за него (по Конституции страны в выборах не может участвовать только осужденный). В июне, когда Бабарико был задержан, занимавший пост председателя Комитета госконтроля Иван Тертель (сейчас возглавляет КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стоят «кукловоды» — «большие начальники» в российском «Газпроме», «а может быть, и выше», которые опасаются, что раскроется их причастность к незаконной деятельности.