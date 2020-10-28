Лукашенко назвал источник финансирования бастующих рабочих

Белорусских рабочих, которые устраивают забастовки на заводах, продолжают спонсировать из-за рубежа, в том числе из европейских стран. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. Отрывок встречи опубликован на сайте президента.

По словам политика, только единицы сотрудников предприятий «не хотят работать». «Эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят», — пояснил Лукашенко.

Белоруссий лидер назвал среди спонсоров забастовок Литву и Польшу. Как отметил Лукашенко, деньги из-за рубежа поступают митингующим как по открытым, так и по закрытым каналам, не все из которых власти могут отследить.

Президент отметил, что не нужно уговаривать бастующих вернуться к работе. «Не хотят рабочие работать — не надо», — сказал он. В то же время Лукашено указал на необходимость «освободить» от «проплаченных» протестующих остальных рабочих.