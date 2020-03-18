Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Голосование по поправкам в Конституцию можно провести на дому. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Севастополе, передает «РИА Новости».

Глава государства отметил, что если ситуация с коронавирусом в России будет неблагоприятной, то власти перенесут срок голосования. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», — сказал он.

Путин заявил, что голосование будет проводиться с соблюдением предосторожностей на участках. Президент отметил, что в вопросе о проведении голосования через портал госуслуг необходимо действовать в рамках закона. По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Накануне Путин подписал указ, который установил дату проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22 апреля. Президент объяснил, что было бы бессмысленно подписывать документ без конкретной даты, однако закон не ограничивает проведение мероприятия именно этим днем. Памфилова также заявляла, что голосование можно перенести, если ситуация с коронавирусом будет негативной.