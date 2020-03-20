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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Италия обогнала Китай по числу смертей от нового коронавируса. В лидерах по числу жертв также Иран, Испания, Франция и Великобритания
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

По последним данным, в мире от коронавирусной пневмонии нового типа скончались 10 030 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, основанные на официальных сообщениях властей стран и международных организаций.

Общее число случаев заражения — 244,5 тыс. По числу зараженных на первом месте остается Китай, где были выявлены 81 199 пациентов с коронавиурсом SARS-CoV-2. Однако по числу умерших в результате вызываемого им заболевания на первое место вышла Италия, где скончались уже 3 405 человек. В стране заражены более 41 тыс. человек.

Иран находится на третьем месте по числу случаев заражения и жертв. Там заболели 18,4 тыс. человек, 1284 — умерли.

В России, согласно данным, опубликованным 19 марта, заражены 199 человек. 98 из них выявлены в Москве.

Из 244,5 тыс. заболевших по всему миру вылечены более 86 тыс. человек. Таким образом, 158,5 тыс. зараженных продолжают оставаться на лечении или под наблюдением.

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В последнем на настоящий момент отчете Всемирной организации здравоохранения было указано 209 839 тыс. случаев заражения по всему миру и 8778 смертях. Европа находится на первом месте по числу смертей, в регионе, по данным ВОЗ, умерли 4084 человека. Меньше всего выявленных случаев коронавируса в Африке — 367 зараженных и семь смертей. Число случаев заражения на континенте может быть в реальности больше, поскольку ВОЗ учитывает лишь официально подтвержденные данные.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, пандемия
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