Политика⁠,
Berliner Zeitung написала о проблемах ВСУ в Донбассе

Berliner Zeitung: особенно серьезные проблемы наблюдаются у ВСУ в Донбассе
Киев создает видимость успешных действий перед дипломатическими событиями, а те успехи, что есть, неустойчивы и не всегда закрепляемы, говорит полковник Райснер
Украина продолжает сталкиваться с проблемами, а сообщения об успехах ВСУ и целях определенных их действий вызывают сомнения. Об этом заявил австрийский полковник, глава института базовой подготовки офицеров Терезианской академии Маркус Райснер газете Berliner Zeitung.

По его словам, что касается направления между Запорожской областью и ДНР, на данный момент неясно, сможет ли Украина вообще пополнять запасы ресурсов. «На данный момент у украинцев нет дальнейших значительных успехов», — говорит полковник.

Украина предпринимает попытки контратаковать почти исключительно в южных районах зоны боевых действий, но их стратегическое значение сравнительно невелико, пишет Berliner Zeitung. Райснер же со своей стороны указал, что особенно серьезные проблемы наблюдаются у ВСУ в Донбассе. В декабре 2025 года российские войска заняли Северск.

Он согласился, что применительно к наступательным операциям тактические успехи украинских сил неустойчивы и не всегда могут быть как-то закреплены. «Возникает вопрос, не были ли здесь потрачены впустую силы, которые можно было бы более эффективно использовать в обороне», — отметил собеседник газеты.

Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Тем не менее, по мнению Райснера, такие действия в целом понятны и обусловлены «продолжающейся борьбой за информационное пространство».

Полковник назвал очевидным тот факт, что медиапространство на Западе «настроено проукраински». «Каждая мелочь раздувается до невероятных размеров и превращается в мощный и важный дуб. Но стоит ли вообще задаваться вопросом, укоренился ли этот дуб на самом деле», — сказал Райснер.

В пример он привел тот факт, что Украина нередко идет на масштабные действия, которые получают активное освещение, перед важными для себя дипломатическими событиями.

«Они призваны создать впечатление, что у Украины все хорошо и что имеет смысл продолжать ее поддерживать», — сказал аналитик, отметив, что со времен третьего раунда переговоров в Женеве (прошел 17–18 февраля) «практически не было сообщений об успехах» Киева.

Минобороны России регулярно отчитывается о занятии новых населенных пунктов как в Запорожской области, так и в Донбассе. В ночь на 20 февраля начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что подразделения группировки «Днепр» находятся в 12 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья.

«С ноября 2025 года под их контроль перешло 12 населенных пунктов. Среди них крупные узлы обороны противника Малая Токмачка, Степногорск и Приморское», — уточнил он.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин говорил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

Украина пытается наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России, чтобы продемонстрировать успехи странам, поддерживающим Киев, говорил Путин в октябре 2025 года. Россия создает зону безопасности вдоль государственной границы для защиты приграничных регионов.

