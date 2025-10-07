Путин объяснил, зачем Киев наносит удары вглубь России

Путин отметил, что Киев пытается наносить удары по «абсолютно мирным» российским объектам. Он отметил, что важно обеспечить безопасность российских граждан

Владимир Путин во время совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Украина пытается наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России, чтобы продемонстрировать успехи странам, поддерживающим Киев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал он.

Президент также отметил важность обеспечения безопасности граждан России, стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической.



В начале сентября Путин заявлял, что Россия больше не станет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и продолжит серьезно отвечать на них.

По словам главы государства, на протяжении продолжительного времени военные «не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры». «И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать», — уточнил он.

6 октября в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотника на территории предприятия в микрорайоне Антипино. Взрывов и горения не было, в результате инцидента никто не пострадал. После обнаружения беспилотников жители Тюмени стали жаловаться на проблемы со связью.

13 сентября в Башкириии предприятие «Башнефти» попало под атаку беспилотников самолетного типа. Один дрон упал на территории завода. Производственная площадка получила незначительные повреждения, пострадавших не было.