Путин объяснил, зачем Киев наносит удары вглубь России
Украина пытается наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России, чтобы продемонстрировать успехи странам, поддерживающим Киев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.
«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал он.
Президент также отметил важность обеспечения безопасности граждан России, стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической.
В начале сентября Путин заявлял, что Россия больше не станет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и продолжит серьезно отвечать на них.
По словам главы государства, на протяжении продолжительного времени военные «не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры». «И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать», — уточнил он.
6 октября в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотника на территории предприятия в микрорайоне Антипино. Взрывов и горения не было, в результате инцидента никто не пострадал. После обнаружения беспилотников жители Тюмени стали жаловаться на проблемы со связью.
13 сентября в Башкириии предприятие «Башнефти» попало под атаку беспилотников самолетного типа. Один дрон упал на территории завода. Производственная площадка получила незначительные повреждения, пострадавших не было.
