Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Харьковка в Сумской области и Криничное в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, Харьковку заняли подразделения группировки войск «Север», Криничное — «Восток».

Село Харьковка находится на правом берегу реки Клевень, примерно в 3 км от Комаровки, о контроле над которой Минобороны России отчитывалось 14 января. В 2001 году там проживало 56 человек.

Село Криничное расположено в Гуляйпольском районе Запорожской области. В 1,5 км от него — село Староукраинка, которую, по данным ведомства, российские военные заняли 4 февраля.