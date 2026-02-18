Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Харьковка в Сумской области и Криничное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, Харьковку заняли подразделения группировки войск «Север», Криничное — «Восток».
Село Харьковка находится на правом берегу реки Клевень, примерно в 3 км от Комаровки, о контроле над которой Минобороны России отчитывалось 14 января. В 2001 году там проживало 56 человек.
Село Криничное расположено в Гуляйпольском районе Запорожской области. В 1,5 км от него — село Староукраинка, которую, по данным ведомства, российские военные заняли 4 февраля.
Материал дополняется
