 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Харьковка в Сумской области и Криничное в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, Харьковку заняли подразделения группировки войск «Север», Криничное — «Восток».

Село Харьковка находится на правом берегу реки Клевень, примерно в 3 км от Комаровки, о контроле над которой Минобороны России отчитывалось 14 января. В 2001 году там проживало 56 человек.

Село Криничное расположено в Гуляйпольском районе Запорожской области. В 1,5 км от него — село Староукраинка, которую, по данным ведомства, российские военные заняли 4 февраля.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Запорожская область Сумская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Российские войска заняли четыре села в Запорожской области
Политика
Армия России заняла Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Политика
Генштаб рассказал о полосе безопасности в Сумской и Харьковской областях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
В Татарстане при обрушении крыши склада «Магнит» пострадала женщина Общество, 12:37
Как быстро выучить английский язык, если нет времени: 15 простых идей Образование, 12:35
«Т-Технологии» планируют разместить облигации на Мосбирже на 500 млрд рублей Инвестиции, 12:34
Wildberries запустил площадку для продажи любых товаров Технологии и медиа, 12:34
Кремль счел преждевременной оценку переговоров в Женеве Политика, 12:24
Блогеру Логецкой дали 4 года колонии за мошенничество на ₽32 млн Общество, 12:24
«Золотой» стейблкоин от Tether впервые задействован для дивидендов Крипто, 12:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Американский судья на Олимпиаде поставил Петросян рекордно низкие оценки Спорт, 12:17
Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона руб. Технологии и медиа, 12:15
В Минцифры описали порядок мер против Telegram Технологии и медиа, 12:13
Берлинале-2026: колониализм, телефонное мошенничество и геолокация рая Стиль, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Армия России заняла два села в Сумской и Запорожской областях Политика, 12:12
Минфин спрогнозировал 14 сделок IPO на российском рынке в 2026 году Инвестиции, 12:03