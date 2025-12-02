Путин рассказал о задаче группировки войск «Север»
Группировке войск «Север» поставили задачу по созданию зоны безопасности вдоль границы, сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
«Перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — сказал он и попросил представить доклад по этому вопросу.
По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, в рамках выполнения установок российские войска в ноябре заняли Синельниково, Цегельное и Двуречанское (все— в Харьковской области).
Кроме того, Герасимов сообщил, что российская армия взяла под контроль Покровск (Красноармейск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области.
Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы России еще в марте 2025 года. Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил он позднее.
