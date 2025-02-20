Bloomberg не увидел позитивных для Украины перспектив после слов Трампа

Публичная перепалка между Зеленским и Трампом подводит итог давней поддержке Украины со стороны США, считает Bloomberg. По версии агентства, теперь Киев либо примет невыгодные условия, либо продолжит воевать без опоры на Вашингтон

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Последние заявления президента Дональда Трампа выглядят как резкий отказ от многолетней политики США по поддержке Украины, даже если они были инструментом жесткого стиля переговоров со стороны республиканца, пишет Bloomberg.

По версии агентства, для Украины к концу третьего года конфликта с Россией на этом фоне не остается хороших вариантов: Киев может либо попытаться продолжить боевые действия без помощи главного поставщика вооружений, опираясь только на Европу, либо принять сделку, которую Трамп заключит «в объятиях с Путиным».

Украинский президент Владимир Зеленский в последние месяцы пытался балансировать между требованием включить Киев в любые переговоры и попытками сближения позиций с Трампом, напоминает Bloomberg. Как говорится в материале, положение Зеленского стало сложнее из-за недавнего телефонного разговора Трампа с Путиным, о котором республиканец не стал заранее предупреждать ни Киев, ни Европу.

Публичный конфликт между Зеленским и Трампом проявился в последние дни, вскоре после того как власти Украины отвергли предложенный США план по разработке залежей полезных ископаемых, условия которого Киев не устроили.

По данным Telegraph, американское предложение подразумевало, что Соединенные Штаты будут забирать 50% от доходов, получаемых Киевом от добычи ресурсов, а также половину стоимости всех новых выданных Украиной третьим сторонам лицензий. Издание заметило, что в пересчете на долю от ВВП это было бы больше, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору после поражения в Первой мировой войне. Более того, Киеву на изучение предложений дали всего час.

Трамп затем заявил, что с министром финансов США, который привез план в Киев, «обошлись грубо». Президент выразил сомнения в прозрачности расходования финансовой помощи, которая выделялась Украине. «Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят?» — задался он вопросом. По мнению республиканца, электоральный рейтинг украинского президента упал до 4%, в результате чего он стал «диктатором без выборов». Трамп отметил: «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией».

Зеленский не согласился с критикой президента США и назвал данные о своем низком рейтинге дезинформацией, связанной с Россией.