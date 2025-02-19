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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил об отсутствии отчетности о финансовой помощи США Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел отчетности о финансовой помощи США Украине. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в своей резиденции во Флориде.

Политик отметил, что европейские страны направили на помощь Киеву $100 млрд, а США — более $300 млрд.

«Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? <...> Я никогда не видел отчетности об этом. <...> Я не вижу никакого учета», — сказал Трамп.

Украинским властям следует выяснить, на что уходят средства, подчеркнул американский президент.

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Трамп неоднократно критиковал высокие расходы США на военную помощь Украине. После вступления в должность президента он заявил, что Вашингтон потратили на военную поддержку Киева на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что страна получила от США более $75 млрд военной помощи.

В начале февраля Трамп предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млрд, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Зеленский пока отказался подписывать соглашение, но отметил, что готов его обсуждать.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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