Трамп заявил о грубом отношении в Киеве к приезжавшему главе Минфина США

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Украинцы «довольно грубо» обошлись с министром финансов США Скоттом Бессентом во время его поездки в Киев на прошлой неделе, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

США считали, что у них была сделка о доступе к критически важным полезным ископаемым Украины во время визита Бессента, украинцы «более или менее согласились с этим», сказал республиканец. «А затем Бессент приехал туда, и с ним обошлись довольно грубо, поскольку по сути они сказали ему «нет», — уточнил республиканец (цитата по Huron Daily Tribune).

Президент Украины Владимир Зеленский минувшей осенью выдвинул идею о совместной разработке природных ресурсов с Западом. Впоследствии Трамп предложил обменять редкоземельные металлы на продолжение военной помощи от США. Объем сделки он оценил в $500 млрд. Источники NBC утверждали, что Вашингтон предложил Киеву предоставить право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. Зеленский отказался подписывать соглашение.

Трамп обвинил Украину в срыве сделки. «Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», — утверждал президент США.