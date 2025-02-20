Трамп заявил о грубом отношении в Киеве к приезжавшему главе Минфина США
Украинцы «довольно грубо» обошлись с министром финансов США Скоттом Бессентом во время его поездки в Киев на прошлой неделе, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
США считали, что у них была сделка о доступе к критически важным полезным ископаемым Украины во время визита Бессента, украинцы «более или менее согласились с этим», сказал республиканец. «А затем Бессент приехал туда, и с ним обошлись довольно грубо, поскольку по сути они сказали ему «нет», — уточнил республиканец (цитата по Huron Daily Tribune).
Трамп обвинил Украину в срыве сделки. «Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», — утверждал президент США.
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