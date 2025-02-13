Генсек НАТО заявил, что Киеву никогда не обещали членство после мира
В НАТО никогда не обещали Украине членство в рамках мирного соглашения, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, его слова приводит The Guardian.
Хотя блок привержен членству Украины в будущем, «никогда не было согласовано, что, когда мирные переговоры начнутся, они закончатся членством в НАТО», сказал он.
Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирной сделки. По его словам, гарантии безопасности, на которых настаивает Киев, не должны предоставляться за счет членства в блоке.
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