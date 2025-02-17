Российские войска заняли село в Харьковской области
Российские войска заняли Фиголевку в Харьковской области. Этот населенный пункт находится на западном берегу реки Оскол к северу от Двуречной.
Ранее на этом же направлении подразделения группировки «Запад» заняли Двуречную, Западное и Новомлынск.
Также были нанесены удары по позициям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Новолюбовка, Колодези, Ямполовка.
Помимо этого, на различных направлениях в зоне военной операции произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Никифоровка, Часов Яр, Червоное, Иванополье, Правдовка, Улаклы;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 11 бригад в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка, Алексеевка;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное, Темировка, Гуляйполе;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Мыловое, Тягинка, Приднепровское.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1200 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков (два Leopard), САУ Caesar.
Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине
Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине
Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине
Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине
Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика