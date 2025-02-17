Подразделения группировки «Запад» продвинулись к западу от реки Оскол

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Российские войска заняли Фиголевку в Харьковской области. Этот населенный пункт находится на западном берегу реки Оскол к северу от Двуречной.

Ранее на этом же направлении подразделения группировки «Запад» заняли Двуречную, Западное и Новомлынск.

Также были нанесены удары по позициям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Новолюбовка, Колодези, Ямполовка.

Помимо этого, на различных направлениях в зоне военной операции произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Никифоровка, Часов Яр, Червоное, Иванополье, Правдовка, Улаклы;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 11 бригад в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка, Алексеевка;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное, Темировка, Гуляйполе;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Мыловое, Тягинка, Приднепровское.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1200 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков (два Leopard), САУ Caesar.