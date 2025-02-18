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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Россия и США назначат команды по урегулированию конфликта на Украине

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Команды двух стран будут работать над поиском пути для достижения мира, который «будет долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон». Россия и США также договорились устранить «раздражители» в двусторонних отношениях
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине, об этом пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила по итогам переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

«Назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над путем к скорейшему прекращению конфликта на Украине таким образом, чтобы это было долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», — цитирует Брюс Reuters.

Также стороны намерены «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий на Украине.

Кроме того, Россия и США условились «создать механизм консультаций», чтобы устранить «раздражителей» в отношениях и нормализовать работу дипломатических миссий.

Представитель Госдепа добавила, что стороны сделали «важный шаг вперед» на пути к миру.

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Переговоры продлились около 4,5 часов. Российскую сторону, помимо Лаврова, представлял помощник президента Юрий Ушаков, также в Эр-Рияде находится глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США присутствовали также советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уотлц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Ушаков рассказал, что представители России и США на переговорах изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине. Отдельные команды переговорщиков Москвы и Вашингтона по Украине вступят в контакт, но пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков от Москвы, это решит президент Владимир Путин. Также его помощник усомнился, что глава государства проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на следующей неделе.

Дмитриев назвал встречу конструктивной и счел ее позитивным началом дискуссий.

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Военная операция на Украине Россия США мирные переговоры
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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