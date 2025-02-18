Россия и США назначат команды по урегулированию конфликта на Украине

Команды двух стран будут работать над поиском пути для достижения мира, который «будет долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон». Россия и США также договорились устранить «раздражители» в двусторонних отношениях

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине, об этом пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила по итогам переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

«Назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над путем к скорейшему прекращению конфликта на Украине таким образом, чтобы это было долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», — цитирует Брюс Reuters.

Также стороны намерены «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий на Украине.

Кроме того, Россия и США условились «создать механизм консультаций», чтобы устранить «раздражителей» в отношениях и нормализовать работу дипломатических миссий.

Представитель Госдепа добавила, что стороны сделали «важный шаг вперед» на пути к миру.

Переговоры продлились около 4,5 часов. Российскую сторону, помимо Лаврова, представлял помощник президента Юрий Ушаков, также в Эр-Рияде находится глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США присутствовали также советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уотлц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Ушаков рассказал, что представители России и США на переговорах изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине. Отдельные команды переговорщиков Москвы и Вашингтона по Украине вступят в контакт, но пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков от Москвы, это решит президент Владимир Путин. Также его помощник усомнился, что глава государства проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на следующей неделе.

Дмитриев назвал встречу конструктивной и счел ее позитивным началом дискуссий.