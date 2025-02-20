Маск заявил, что Зеленский не представляет «волю народа»

Маск: Зеленский не может говорить, что представляет волю народа, без выборов

Зеленский не может утверждать, что представляет «волю народа», пока не проведет выборы и не восстановит свободу прессы, заявил Маск. Ранее Зеленский поспорил с Трампом о своей популярности, сообщив, что его рейтинг составляет 57%

Президент Украины Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет «волю народа», пока он не восстановит свободу прессы и не перестанет «отменять выборы». Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Зеленский не может заявлять о том, что представляет волю народа Украины, пока он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения — в такой период законодательство запрещает голосование. 20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Власти России с того момента считают украинского президента нелегитимным, но Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового. Президент Владимир Путин называл Верховную раду легитимной властью на Украине, хотя выборы ее депутатов должны были пройти еще в 2023-м, но из-за военного положения тоже не состоялись. С 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение. Этот режим, как правило, предусматривает ограничения свободы слова.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», поскольку он отказывается проводить голосование, несмотря на низкие рейтинги. До этого он оценивалрейтинг коллеги в 4%. В ответ украинский президент привел данные опроса с рейтингом 57% и заявил, что заменить его сейчас «никак не получится».

Маск предложил Зеленскому доказать свою популярность и провести выборы. В то же время, слова Трампа об украинском президенте раскритиковали лидеры некоторых европейских стран, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Чехии Петр Павел. Последний обвинил Трампа в цинизме. Британский премьер Кир Стармер в телефонном разговоре с Зеленским выразил ему поддержку и заявил, что «совершенно разумно приостанавливать выборы во время войны».

Зеленский говорил, что выборы сейчас не проводятся, потому что Украине нужно единство во время конфликта.