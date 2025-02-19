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Военная операция на Украине ,  
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Маск предложил Зеленскому доказать популярность и провести выборы

Маск предложил Зеленскому провести выборы для доказательства популярности
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Американский миллиардер Илон Маск предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести выборы в стране, в ответ на заявление последнего о том, что его поддерживают 57% граждан.

«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен», — написал Маск в своем X.

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Политика
Владимир Зеленский

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы, в случае если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией. Президент США утверждает, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. По его мнению, к выборам Украину толкает не Россия, а ситуация в стране.

Зеленский назвал слова своего американского коллеги насчет снижения рейтинга дезинформацией, «идущей от России», и заверил: «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». Зеленский также отметил, что, согласно отчету Киевского международного института социологии, уровень доверия к нему составляет 57%.

В феврале Зеленский отметил, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией. Выступая на Мюнхенской конференции, он подчеркнул, что украинцы против проведения выборов во время военных действий. Гражданам, которые выступают за процедуру, президент страны посоветовал сменить гражданство.

Российский президент Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом Украины. В январе Путин заявил, что даже с учетом этого обстоятельства Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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